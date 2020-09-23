Погода в Украине будет солнечной: что обещают приметы в праздник Петра и Павла

Синоптик: какой будет погода в Украине сегодня - праздник Петра и Павла / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет по большей части сухой и теплой. Местами термометры покажут до +27 градусов.

Приметы дня советуют следить за ветром. В праздник Петра и Павла 23 сентября он укажет, какой осени и зимы ждать – дождливой и снежной или наоборот.

Погода УНИАН дает следующий прогноз по регионам:

погода в Киеве сегодня – ясно, днем +24 градуса;

сегодня – ясно, днем +24 градуса; погода в Одессе сегодня – ясно и безоблачно, днем +21 градусов;

сегодня – ясно и безоблачно, днем +21 градусов; погода в Виннице сегодня – небольшая облачность, +24 градусов;

сегодня – небольшая облачность, +24 градусов; погода в Житомире сегодня – без осадков, днем +25 градусов;

сегодня – без осадков, днем +25 градусов; погода во Львове сегодня – небольшая облачность, днем +27 градусов;

сегодня – небольшая облачность, днем +27 градусов; погода в Чернигове сегодня – солнечно, днем +25 градусов;

сегодня – солнечно, днем +25 градусов; погода в Луцке сегодня – переменная облачность, днем +24 градусов;

сегодня – переменная облачность, днем +24 градусов; погода в Ровно сегодня – небольшая облачность, днем +25 градусов;

сегодня – небольшая облачность, днем +25 градусов; погода в Хмельницком сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов;

сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов; погода в Тернополе сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов;

сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов; погода в Ивано-Франковске сегодня – солнечно, днем +26 градусов;

сегодня – солнечно, днем +26 градусов; погода в Черновцах сегодня – немного облачно, днем +24 градусов;

сегодня – немного облачно, днем +24 градусов; погода в Черкассах сегодня – ясно и безоблачно, +24 градусов;

сегодня – ясно и безоблачно, +24 градусов; погода в Кропивницком сегодня – ясно, днем +26 градусов;

сегодня – ясно, днем +26 градусов; погода в Полтаве сегодня – без осадков, +24 градусов;

сегодня – без осадков, +24 градусов; погода в Херсоне сегодня – солнечно, днем +27 градусов;

сегодня – солнечно, днем +27 градусов; погода в Николаеве сегодня – безоблачно, днем +26 градусов;

сегодня – безоблачно, днем +26 градусов; погода в Запорожье сегодня – солнечно, днем +26 градусов;

сегодня – солнечно, днем +26 градусов; погода в Днепре сегодня – безоблачно и ясно, температура днем +27 градусов;

сегодня – безоблачно и ясно, температура днем +27 градусов; погода в Сумах сегодня – небольшая облачность, +24 градусов;

сегодня – небольшая облачность, +24 градусов; погода в Харькове сегодня – без осадков, днем +24 градусов;

сегодня – без осадков, днем +24 градусов; погода в Северодонецке сегодня – ясно и безоблачно, +25 градусов;

сегодня – ясно и безоблачно, +25 градусов; погода в Симферополе сегодня – солнечно, +27 градусов;

сегодня – солнечно, +27 градусов; погода в Краматорске сегодня – ясно и безоблачно, днем +26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября - карта

23 сентября – какой сегодня праздник

По народному календарю, сегодня Петр и Павел Рябинники: принято собирать рябину (на квас, компоты и настои). По рябине и ветру определяли, какой будет зима и оставшаяся осень:

северо-западный ветер предвещает суровую зиму, а юго-восточный – теплую;

мало ягод рябины – осенью будет мало дождей и ветров, много ягод – к дождливой осени и очень морозной зиме.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020