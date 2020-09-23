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Погода в Украине будет солнечной: что обещают приметы в праздник Петра и Павла

23 сентября 2020, 09:40

Прогноз погоды обещает Украине 23 сентября сухой и теплый день.

Синоптик - какой будет погода в Украине сегодня - праздник Петра и Павла
Синоптик: какой будет погода в Украине сегодня - праздник Петра и Павла / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет по большей части сухой и теплой. Местами термометры покажут до +27 градусов.

Приметы дня советуют следить за ветром. В праздник Петра и Павла 23 сентября он укажет, какой осени и зимы ждать – дождливой и снежной или наоборот.

Погода УНИАН дает следующий прогноз по регионам:

  • погода в Киеве сегодня – ясно, днем +24 градуса;
  • погода в Одессе сегодня – ясно и безоблачно, днем +21 градусов;
  • погода в Виннице сегодня – небольшая облачность, +24 градусов;
  • погода в Житомире сегодня – без осадков, днем +25 градусов;
  • погода во Львове сегодня – небольшая облачность, днем +27 градусов;
  • погода в Чернигове сегодня – солнечно, днем +25 градусов;
  • погода в Луцке сегодня – переменная облачность, днем +24 градусов;
  • погода в Ровно сегодня – небольшая облачность, днем +25 градусов;
  • погода в Хмельницком сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов;
  • погода в Тернополе сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов;
  • погода в Ивано-Франковске сегодня – солнечно, днем +26 градусов;
  • погода в Черновцах сегодня – немного облачно, днем +24 градусов;
  • погода в Черкассах сегодня – ясно и безоблачно, +24 градусов;
  • погода в Кропивницком сегодня – ясно, днем +26 градусов;
  • погода в Полтаве сегодня – без осадков, +24 градусов;
  • погода в Херсоне сегодня – солнечно, днем +27 градусов;
  • погода в Николаеве сегодня – безоблачно, днем +26 градусов;
  • погода в Запорожье сегодня – солнечно, днем +26 градусов;
  • погода в Днепре сегодня – безоблачно и ясно, температура днем +27 градусов;
  • погода в Сумах сегодня – небольшая облачность, +24 градусов;
  • погода в Харькове сегодня – без осадков, днем +24 градусов;
  • погода в Северодонецке сегодня – ясно и безоблачно, +25 градусов;
  • погода в Симферополе сегодня – солнечно, +27 градусов;
  • погода в Краматорске сегодня – ясно и безоблачно, днем +26 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 23 сентября - карта
Прогноз погоды в Украине на 23 сентября - карта

23 сентября – какой сегодня праздник

По народному календарю, сегодня Петр и Павел Рябинники: принято собирать рябину (на квас, компоты и настои). По рябине и ветру определяли, какой будет зима и оставшаяся осень:

  • северо-западный ветер предвещает суровую зиму, а юго-восточный – теплую;
  • мало ягод рябины – осенью будет мало дождей и ветров, много ягод – к дождливой осени и очень морозной зиме.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020

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