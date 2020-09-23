Погода в Украине будет солнечной: что обещают приметы в праздник Петра и Павла

Прогноз погоды обещает Украине 23 сентября сухой и теплый день.
Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет по большей части сухой и теплой. Местами термометры покажут до +27 градусов.
Приметы дня советуют следить за ветром. В праздник Петра и Павла 23 сентября он укажет, какой осени и зимы ждать – дождливой и снежной или наоборот.
Погода УНИАН дает следующий прогноз по регионам:
- погода в Киеве сегодня – ясно, днем +24 градуса;
- погода в Одессе сегодня – ясно и безоблачно, днем +21 градусов;
- погода в Виннице сегодня – небольшая облачность, +24 градусов;
- погода в Житомире сегодня – без осадков, днем +25 градусов;
- погода во Львове сегодня – небольшая облачность, днем +27 градусов;
- погода в Чернигове сегодня – солнечно, днем +25 градусов;
- погода в Луцке сегодня – переменная облачность, днем +24 градусов;
- погода в Ровно сегодня – небольшая облачность, днем +25 градусов;
- погода в Хмельницком сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов;
- погода в Тернополе сегодня – небольшая облачность, днем +24 градусов;
- погода в Ивано-Франковске сегодня – солнечно, днем +26 градусов;
- погода в Черновцах сегодня – немного облачно, днем +24 градусов;
- погода в Черкассах сегодня – ясно и безоблачно, +24 градусов;
- погода в Кропивницком сегодня – ясно, днем +26 градусов;
- погода в Полтаве сегодня – без осадков, +24 градусов;
- погода в Херсоне сегодня – солнечно, днем +27 градусов;
- погода в Николаеве сегодня – безоблачно, днем +26 градусов;
- погода в Запорожье сегодня – солнечно, днем +26 градусов;
- погода в Днепре сегодня – безоблачно и ясно, температура днем +27 градусов;
- погода в Сумах сегодня – небольшая облачность, +24 градусов;
- погода в Харькове сегодня – без осадков, днем +24 градусов;
- погода в Северодонецке сегодня – ясно и безоблачно, +25 градусов;
- погода в Симферополе сегодня – солнечно, +27 градусов;
- погода в Краматорске сегодня – ясно и безоблачно, днем +26 градусов.
23 сентября – какой сегодня праздник
По народному календарю, сегодня Петр и Павел Рябинники: принято собирать рябину (на квас, компоты и настои). По рябине и ветру определяли, какой будет зима и оставшаяся осень:
- северо-западный ветер предвещает суровую зиму, а юго-восточный – теплую;
- мало ягод рябины – осенью будет мало дождей и ветров, много ягод – к дождливой осени и очень морозной зиме.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Астролог рассказал, когда придет "бабье лето", а когда – выпадет снег. Влад Росс заверил, что погода очень удивит украинцев в этом осенне-зимнем сезоне.
Автор: Диана Беловодская