"Чем порадует май": синоптик дал прогноз погоды для Украины на месяц

Погода в мае ожидается немного теплее, чем на протяжении многих лет наблюдений, поделились в Укргидрометцентре / УНИАН

Погода в Украине в мае 2020 года прогнозируется немного теплее, чем на протяжении многих лет наблюдений.

Количество осадков на протяжении мая ожидается в рамках средних многолетних значений, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптики добавили, что на большей части украинской территории ожидается 34-77 мм осадков, а в Карпатах существенно больше – 95-120 мм.

Погода на месяц в Украине:

В мае средняя температура в большинстве регионов ожидается +15…+18 градусов, немного прохладнее может быть в горах – +11…+13. Такие температурные показатели на 1-1,5 градуса выше тех, которые были зафиксированы на протяжении многих лет наблюдений.

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