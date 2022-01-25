После 20-градусного мороза в Украину придут "плюсы": синоптики назвали дату

В Украине ожидается потепление до +4 градусов.
В Украину придет временное потепление. Уменьшение температуры воздуха ожидается с четверга, а в пятницу на юге страны будет до +4.
Так, по данным укргидрометцентра уменьшение температуры воздуха начинается с четверга. Полное потепление начинается с пятницы, 28 января. В этот день будет плюсовая температура. Например, на юге потеплеет до +4.
Впрочем, по всей стране будет снегопад, а ночи будут холодными. А 29 января снегопады отойдут с южной части.
Согласно прогнозу синоптика Наталии Диденко, по Украине в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут снег.
Погода 26 января
По ее словам, в среду, 26 января, в западных областях Украины температура воздуха и ночью и днем будет колебаться в пределах 3 мороза-3 тепла.
Читайте такжеВ феврале Украину накроет аномальная погода"После 20 градусов мороза (сегодня, 25 января - ред.) на Западе Украины будет мокрый снег, налипание мокрого снега. На остальной территории Украины будет преобладать снег и гололедица", - написала синоптик в своем Telegram-канале.
На Востоке ожидается холодная погода, ночью -6-11 градусов, днем -3-7 градусов, осадки будут иметь меньше шансов.
На Севере, в центральных областях и в южной части предполагается временами снег, ночью -4-9 градусов, днем -2-4 градуса.
"В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - до оттепели и небольших "плюсов". Однако потом морозы еще вернутся", - предупредила Диденко.
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