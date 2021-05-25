Последние дни весны удивят украинцев: синоптик раскрыл детали

Погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются как дождливые, так и солнечные дни. Но, похоже, настоящее лето уже действительно близко.
В последнюю неделю весны в Украине будут три практически летних дня - со вторника по четверг, также ожидается двухдневный дождливый период. Такой прогноз погоды озвучил ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.
По его словам до 28 мая будет относительно тепло, даже жарко. Преимущественно без осадков. Дожди могут пройти только в западных областях. Температура воздуха днем составит +24… +26 градусов, ночи тоже будут довольно теплыми – от +11 до +15 градусов, передает Obozrevatel.
Затем погода поменяется. В частности, 28 и 29 мая из-за небольшого циклона на всей территории Украины пройдут дожди. В пятницу возможны грозовые, а в субботу – "сплошные, местами с грозами".
В последние дни месяца, 30 и 31 мая, осадки прекратятся. Если дожди и будут, то небольшие, уточнил синоптик.
Мурмыло добавил, что погода, которую мы наблюдаем сейчас в Украине, "свойственна для мая".
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
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