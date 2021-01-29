Разгуляется ветер, ударят морозы: украинцев предупредили об атаке циклона

В Украине прогнозируют сильные порывы ветра / 1zoom.ru

В Украине последние выходные января обещают осадки, гололед и сильный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как рассказала она в Facebook, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области прогнозируется дождь и мокрый снег.

Ночью ожидается 3-9 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В восточных областях, на юге, а также в Днепре днем ожидается до +​​3 +7 градусов.

"В Киеве выходными преобладать влажная погода, лишь днем ​​в воскресенье осадки маловероятны. На дорогах гололедица. В ночные часы поморозит, -5-8 градусов, днем ​​ожидается 0-3 градуса мороза. Ветер будет порывистым. Февраль по Украине начнется визитом очередного циклона из Италии-Балкан", - добавила Диденко.

В то же время по данным Укргидрометцентра, погода в Украине на выходные резко изменится, будут и снегопады, и дожди, и потепление до +4.

В субботу будут сильные снегопады во всех областях, кроме южных. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях после сильного похолодания будут дожди.

Температура воздуха днем в западных регионах составит -1+4, а ночью -3-6 градусов. На севере и в центре страны днем будет -1+3, а ночью -3-6 градусов. В восточных областях днем +1+4, а ночью -1-4 градусов. Южные регионы будут теплее, днем +2+6, а ночью -1-5 градусов.

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Прогноз погоды на 30 января / meteo.gov.ua

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