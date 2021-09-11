Резко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета

На следующих выходных в Украине ожидаюся дожди и похолодание, прогнозирует Наталья Диденко.
В Украине в воскресенье, 12 сентября, ожидается в большинстве областей +20 +26 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как сообщила она в своем Telegram-канале, небольшие дожди вероятны на юге Украины и в Закарпатье.
По прогнозу синоптика, в Киеве в воскресенье прогнозируется +24 +26 градусов.
"Немного могут набежать облака на южную часть и в Закарпатье, даже вероятные локальные дожди в этих локациях", - пишет она.
Она уточнила, что похолодания стоит ожидать уже со вторника, 14 сентября.
Кроме того, Диденко рассказала, что уже на следующих выходных в Украине ожидаюся дожди и похолодание на более чем десять градусов.
Также синоптик опубликовала карту прогноза осадков и температуры воздуха на 18 сентября.
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Ранее Диденко сообщила о том, что в Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября.
Она добавила, что в Украине ожидается еще второе бабье лето.