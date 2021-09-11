Резко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета

После бабьего лета Украину накроют дожди / pixabay

В Украине в воскресенье, 12 сентября, ожидается в большинстве областей +20 +26 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Telegram-канале, небольшие дожди вероятны на юге Украины и в Закарпатье.

По прогнозу синоптика, в Киеве в воскресенье прогнозируется +24 +26 градусов.

"Немного могут набежать облака на южную часть и в Закарпатье, даже вероятные локальные дожди в этих локациях", - пишет она.

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Она уточнила, что похолодания стоит ожидать уже со вторника, 14 сентября.

Кроме того, Диденко рассказала, что уже на следующих выходных в Украине ожидаюся дожди и похолодание на более чем десять градусов.

Также синоптик опубликовала карту прогноза осадков и температуры воздуха на 18 сентября.

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Ранее Диденко сообщила о том, что в Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября.

Она добавила, что в Украине ожидается еще второе бабье лето.