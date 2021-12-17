Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозов

Пик похолодания не исключен уже через неделю.
В Украине в ближайшее время вероятно изменение погодных условий. Ожидается снижение температурных показателей.
Столбики термометров резко опустятся вниз. Такие данные фиксируются в прогнозах радара погоды Ventusky.
Серьезные морозы ожидаются еще до наступления Нового года. В Украине прогнозируются морозы ниже -20°С.
Судя по опубликованным данным, пик похолодания стоит ожидать уже через неделю. Вторжение холодного воздуха вероятно уже со вторника, 21 декабря.
В среду, 22 декабря, можно ожидать пик похолодания. В ночное время в Карпатском регионе столбики термометров могут показать до -20°С. На востоке Украины не исключен мороз до -23°С.
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Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.
Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.
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