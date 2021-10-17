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Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень

17 октября 2021, 21:24

Но во второй половине недели нас ждет потепление.

погода, осень, дождь, зонт
Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине уже с понедельника, 18 октября принесет холодные дожди на значительные территории. Дневная температура будет около +10 градусов, а ночью местами снижаться до нуля. Но во второй половине недели нас ждет потепление.

Как прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра, 18 октября атмосферный фронт затронет западные, Винницкую и Житомирскую области. Здесь будет пасмурно, дождливо, днём +7 +10 (на Закарпатье до +13). Ночью +2 +4, а в Черновицкой области заморозки до -1 градуса.

На остальной территории в понедельник пока без дождя. Температура на севере и в центре +7 +10, на юге и востоке +9 +14. Ночью +2 +5, на юге до +7 градусов.

19 октября атмосферный фронт переместится в центр, на восток и юг, оставив западные и миновав северные области. Температура на севере и востоке +5 +9, а в остальных областях +8 +1. Ночью 0 +5, на юге +4 +7.

В среду 20 октября, осадки прекратятся, будет солнечно. На западе потеплеет до +12 +15, на остальной части страны +7 +13. Ночью заморозки на севере, а в других областях до +5 градусов.

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Четверг, 21 октября принесет потепление по всей Украине, ожидается +12 +18 градусов.

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Какой будет зима 2021-22 в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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