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Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками

15 августа 2021, 07:56
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В первую очередь, говорит народный синоптик Леонид Горбань, резкие изменения погоды коснутся центральных и южных областей Украины - с перепадом в 6-10 градусов.

Заморозки
Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег/ УНИАН

Осенью этого года погода в Украине в октябре будут и теплые дни с температурой воздуха за +20 градусов, и морозные дни с -2 градусами. Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии порталу Обозреватель.

Согласно его прогнозу, в центральных и южных областях Украины в октябре возможны резкие изменения погоды ‒ с перепадом в 6-10 градусов в течение нескольких дней. При этом осадков во втором месяце осени будет не очень много.

В центральной части Украины, говорит Горбань, в первую неделю октября будет довольно стабильная погода, с температурой днем +7...+9 градусов. Затем начнется заметное потепление, в отдельные дни воздух будет прогреваться до +21 градуса.

Однако уже с 17 октября в центральные регионы Украины должно прийти похолодание, а столбики термометров опустятся до +3. Впрочем, за ним последует новое потепление, но всего на пару суток, а дождливых дней в течение месяца прогнозируют всего шесть.

Далее, первые заморозки Горбань прогнозирует в период с 21 по 26 октября, ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов.

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Напомним, ранее Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине зимой 2021-2022 будет холодной, впрочем ожидаются и периоды потепления. Народный синоптик посоветовал украинцам готовиться к ледяным дождям в декабре, снегопадам и сильным морозам - в феврале.

Горбань также говорил, что в первой декаде декабря 2021 будут морозы и ледяные дожди, а во второй — небольшой снег. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами.

Леонид Горбань новости Украины Погода в Украине
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