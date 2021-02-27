Синоптик предупредил о "потопе" в марте и серьезном ударе мороза

В начале весны похолодания будут чередоваться с потеплениями, не исключил Анатолий Прокопенко.
В марте стоит ожидать перехода погоды от холода к теплу, поэтому погода прогнозируется нестабильной, рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.
В это время возможны похолодания, которые будут чередоваться с потеплениями, а температура в первом месяце весны окажется близкой к норме многолетних наблюдений, сообщил он Сегодня.
"Среднемесячная температура воздуха в марте ожидается 0-6 градусов тепла, в пределах средних значений за базовый период наблюдений с 1981 по 2010 год. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах – 40-85 мм. Это 90-100% нормы", - прогнозирует замдиректора Укргидрометцентра.
По среднесрочным прогнозом, с 4 марта ожидаются периодические осадки, а с 6 марта - небольшое понижение температуры ночью до 1-6º мороза.
В свою очередь синоптик Виталий Постригань в своем Facebook обратил внимание на тенденции, сложившиеся в атмосфере накануне наступления календарной весны.
Он не исключил, что первый месяц весны будет характеризоваться частой сменой погодных условий.
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"Март прогнозируется теплым и с осадками в пределах нормы. По многочисленным прогнозам Украинского Гидрометцентра, среднемесячная температура ожидается + 2,5º (норма + 0,4º), количество осадков - 32 мм (норма 33 мм)", - добавил синоптик.
Прогноз погоды в Украине:
- Погода в Украине кардинально поменяется уже в ближайшие дни. Тепло и солнечная погода исчезнут, а на смену им придут дожди, мокрый снег и похолодание.
- Как сообщают в Украинском гидрометцентре, в субботу осадками накроет практически всю территорию Украины, а местами будет идти не только дождь, но и мокрый снег.