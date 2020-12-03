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Синоптик рассказал, когда Украину заметет снегом

3 декабря 2020, 19:29

Зима в Украине будет морозной, прогнозирует синоптик.

Когда в Украине ударят морозы / pixabay

Глава Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, когда в Украину придет настоящая зима и выпадет снег.

"С 7-9 декабря ждем небольшое снижение температуры. Ночью будет 4-9 градусов мороза, днем около ноля. Так что комфортность погоды улучшится. Начиная с 10, и где-то до 15-16 декабря вернется режим погоды, как сейчас. На более-менее интенсивные осадки в виде снега можно рассчитывать только в третьей декаде декабря", — сказал он.

Также синоптик отметил, что украинцам не следует надеяться на снежную зиму.

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"Зима, конечно, будет, но какой — это вопрос. Исходя из климатических изменений, будет нестойкий температурный режим с повышениями и снижениями, хотя в отдельные периоды похолодания могут быть довольно ощутимыми. Что касается снежности, вероятность снежной зимы с каждым годом уменьшается. Если и будут снежные периоды, они будут кратковременными", — сказал Николая Кульбида, передает Украина 24.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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