УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и придет весна

7 февраля 2021, 21:44

Народный синоптик спрогнозировал раннюю весну и сказал, когда потеплеет в Украине.

Когда в Украину придет весна / pixabay

Погода в Украине в феврале будет сопровождаться частыми снегопадами и сильным морозом. При этом, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, весна в Украине будет ранней.

"Снег с дождем ожидать - 20-21, 26-27 февраля", - сообщил народный синоптик.

Также Горбань рассказал, сколько будет длиться похолодание.

"Возвращается зима. Все четко идет по расчетам, как и должно было быть. Морозы будут аж по 20-е число. Они будут достигать 8-9, а в некоторые дни даже 13-17 градусов", - отметил синоптик.

Горбань отмечает, что в Украине ожидается ранняя весна, первое значительное потепление будет в двадцатых числах февраля.

Отметим, по прогнозу синоптиков, 8 февраля в Украине будет мокрый снег, ледяной дождь и метели на большую часть страны.

Температура воздуха ближайшей ночью -7... -13 градусов, на Севере -12... -18, местами -19... -23 градуса, а в южной части -2... -6 мороза. В понедельник днем ожидается -5... -10 градусов, на Юге +3... +7 градусов. А в Крыму и на Закарпатье +6... +11 градусов.

А вот во второй половине или даже вечером понедельника в большинстве центральных областей ожидается потепление.

В Киеве завтра будет снег, мороз, гололед и сильный ветер. Снег соединится с ночными около -12 градусов и дневными -5... -8 градусов.

Читайте такжеУкраину накроют снегопады, дожди и штормовой ветер: сколько дней продлится непогода


Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что ближе к следующим выходным Украину снова накроет волна серьезных морозов.

Читайте такжеАрктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

погода весна прогноз погоды Народный синоптик Леонид Горбань
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и придет весна». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украину накроют снегопады, дожди и штормовой ветер: сколько дней продлится непогодаУкраину накроют снегопады, дожди и штормовой ветер: сколько дней продлится непогода Ниже -20 и сильный снег: синоптик предупредил, какие области Украины засыплетНиже -20 и сильный снег: синоптик предупредил, какие области Украины засыплет Морозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставлениеМорозы до -22 и метели: в Украину идет снежное светопреставление Лютые морозы врываются в Украину: спасатели предупредили о снегопадахЛютые морозы врываются в Украину: спасатели предупредили о снегопадах Арктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусовАрктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов
Следующий материал

Последние новости

22:30
Стало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России
22:24
Врачи рассказали, кому нельзя есть бананы Видео
22:04
Гороскоп на 8 февраля для всех: кого атакуют критические ситуации, а кто будет счастливчиком Видео
21:57
Российские СМИ обнаружили "дом Навального" в Германии Видео
21:44
Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и придет весна Видео
Реклама
21:09
У Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе
21:08
"Скандал только начинается": Оля Полякова жестко оскорбила Тину Кароль Видео
20:24
Разумков рассказал, кого украинцы винят в повышении тарифов на коммуналку Видео
20:17
В Европе осудили режим Лукашенко и призвали к новым выборам президента Беларуси Видео
19:44
Женские прически в стиле гранж "пошли войной" на моду 2021: фото Фото
19:41
"Это нереально": экс-министр распекла планы властей по вакцинации от COVID-19 Видео
19:31
Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесён во второй раз Видео
19:16
Как живут преступники: в Сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО Фото Видео
19:05
Байден ударил по Кремлю и показал, что вместо Путина намерен сотрудничать с Навальным – журналист Видео
18:56
В Британии раскрыли неожиданные подробности о любовнице Путина Видео
18:35
Blizzard объявила, что Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в 2021-м Видео
18:22
Вкусный булгур с мясом: самый простой рецепт Видео
18:15
"Вышвырнуть" РФ с Донбасса: Кравчук потребовал жесткого ответа на вражеский огонь Видео
17:55
Шмыгаль рассказал, когда Украина победит коронавирус Видео
17:35
Стали известны новые подробности о шестой части Battlefield Видео
Реклама
17:34
В МИД раскрыли угрозы России в адрес стран, которые поддержали возвращение Крыма в Украину Видео
17:33
Арктический холод: украинцев предупредили о морозах до -25 градусов Видео
17:04
Стало известно о возможной приостановке импичмента Трампа Видео
16:58
Вода для захваченного Крыма: Кулеба рассказал о жесткой позиции Киева
16:27
Загадка происхождение COVID-19: ВОЗ получила важные улики из Уханя Видео
16:24
Epic Games планирует усилить политику эксклюзивов для Epic Games Store
16:23
Украину атакует новый циклон: в первые дни новой недели украинцев ждет "армагеддон" Видео
16:22
Снегопады и метели: украинцев предупредили об опасности и ограничении транспорта Видео
15:50
Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре
15:23
Дефицит новых консолей в Украине может растянуться: названы даты
15:23
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Видео
15:06
Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2 Видео
15:06
СМИ узнали о планах по отставке Шмыгаля и назвали кандидатов на пост премьера Видео
14:56
Новый компромат на Киву: стало известно, за что нардеп обматерил журналистов в Раде Видео
14:28
В МВД подтвердили дерзкое ограбление квартиры известного продюсера
14:25
В Instagram появилась возможность восстановления удалённого контента
14:21
Смена газопоставщика без очереди и справок: что меняется для получателей льгот и субсидий Видео
14:14
В МИД рассказали, когда Украина получит нового посла в США
13:38
В Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2 Видео
13:37
Кулеба предупредил об угрозе поглощения Беларуси Россией Видео
Реклама
13:14
iPhone 12 mini рискует стать самым недолговечным Айфоном в истории
13:06
В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Фото
12:31
Вынесли сейф весом в 100 кг: в Киеве обокрали квартиру руководителя телеканалов Медведчука – СМИ Видео
12:21
Mafia, XCOM, Bioshock – компания 2K Games запустила распродажу своих игр в Steam
12:09
"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии Видео
12:00
Гороскоп на 7 февраля для всех: убыточная замануха и покровительство мощных сил Видео
11:50
Как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Украине: врач раскрыл два сценария Видео
11:34
Почему в России затихли митинги в поддержку Навального мнение
10:51
В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре
10:40
А то Путин нападет: как в ОПЗЖ завели старую волынку мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять