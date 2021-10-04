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Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолодание

4 октября 2021, 22:06

Ночи в Украине будут очень холодными, возможны заморозки.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине через несколько дней резко изменится. Синоптики обещают, что будут теплые и солнечные дни, но очень холодные ночи. Это будет определять антициклон, который пришел в страну.

Синоптик Наталка Диденко попросила водителей не забывать об осенних туманах.

"И завтра, и в течение всей новой недели практически повсеместно у нас будет сухая погода. Разве что какие-то облака периодически набегут. Но как прибегут, так и рассеются. И также из немногочисленных октябрьских метеорологических развлечений для нас - туманы", - сообщила синоптик.

Диденко еще раз напомнила, что ночи на неделе будут очень холодными, возможны заморозки.

"Ночи остаются холодными, с периодическими заморозками. Дневная температура воздуха не сильно успевает нагревать помещение, а вот на воздухе будет комфортнее, максимально ожидается от +12 до +16 градусов. Западная часть Украины получит от прилегающих, теплых центрально и восточноевропейских стран высшие градусы, от + 14 до +19, на Закарпатье +18 до +23!" - сообщила эксперт.

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По словам Диденко, в западных областях возможны сильные порывы южного и юго-восточного ветра. Порывистый ветер также ожидается в Крыму и Приазовье.

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В Киеве вторник обещает сухую погоду. Так продлится всю неделю. Ночью от +3 до +7 градусов, в окрестностях вероятны заморозки, а днем в столице будет от ​​+12 до +15 градусов.

Похолодание стоит ожидать уже с 8 октября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона.

Скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.

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