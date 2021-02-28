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Синоптики назвали области Украины, которым грозят паводки

28 февраля 2021, 22:45

1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти.

затопление
Синоптики предупредили о затоплениях / фото: mns.gov.ua

Синоптики предупреждают о значительном повышении уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ровенской областей 1-3 марта - из-за этого возможны подтопления заводей, сообщает Укргидрометцентр.

1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти.

Местами возможны затопления:

  • на реке Рата возле села Междуречье (Львовская обл.) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;
  • возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;
  • возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заричнянском районе Ровенской области;
  • достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Погода в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

погода наводнение Погода в Украине
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