Синоптики назвали области Украины, которым грозят паводки

1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти.
Синоптики предупреждают о значительном повышении уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ровенской областей 1-3 марта - из-за этого возможны подтопления заводей, сообщает Укргидрометцентр.
1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти.
Местами возможны затопления:
- на реке Рата возле села Междуречье (Львовская обл.) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;
- возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;
- возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заричнянском районе Ровенской области;
- достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.
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Автор: Екатерина Трохимчук