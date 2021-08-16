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Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

16 августа 2021, 19:14

Февраль традиционно будет с сильными морозами и снегопадами.

Погода
Погода зимой будет холодной / pixabay

Погода в Украине этой зимой будет опасной. По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, зимой стоит ожидать ледяные дожди, снегопады, и сильные морозы в феврале.

А вот после Нового года , в январе, синоптик прогнозирует потепление.

По словам Горбаня, зима 2021-2022 будет холодной. В частности, в декабре в первой декаде будут морозы, и ледяные дожди, а во второй — небольшой снег. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами.

Январь начнется потеплением. Настоящая зима с морозом и снегом начнется на Старый новый год 13 января и продлится до Крещения, 19 января. После этого потеплеет.

Февраль традиционно будет с сильными морозами.

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"Снега также будет много, ближе к концу зимы возможные снежные бураны", — говорит синоптик.

В то же время Горбань отметил, что сейчас подробные расчеты делать рано, они возможны не ранее, чем через три месяца.

Как рассказала климатолог Светлана Краковская в ближайшее десятилетие зимы в Украине будут достаточно теплые.

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"Предварительные оценки говорят, что темпы потепления в Украине превышают глобальные. Они даже превышают средние по Европе. Быстрее теплеет в северо-восточных регионах, где у нас холоднее. При условии среднего уровня выбросов снежный покров исчезнет к середине века", – подчеркнула Краковская.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Осенью этого года погода в Украине в октябре будут и теплые дни с температурой воздуха за +20 градусов, и морозные дни с -2 градусами. Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань.

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