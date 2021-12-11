Снег будет в дефиците: синоптик уточнил, какой погоды в Украине ждать до конца декабря

Погоду зимой теперь диктуют южные и юго-западные циклоны, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега - все это возможно в декабре.
Погода в Украине в декабре 2021 будет сырой, пасмурной, ветреной и туманной. Только к концу месяца декабрь будет напоминать зиму, но снег все равно будет в "дефиците", суровых морозов также не будет.
Как рассказал замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, среднемесячная декабрьская температура ожидается на уровне -4...+3 градуса, передает Сегодня.
Синоптик прогнозирует, что в Карпатах, северных, западных и восточных областях снег к концу месяца снег ляжет на землю. При этом в южной части страны и в Крыму его появление будет весьма краткосрочным.
Осадков в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм. В северо-восточных областях их будет несколько меньше нормы.
"В пересчете на "чистый" снег – от 30-80 см в среднем по стране до одного метра в Карпатах", – сказал синоптик.
Прокопенко рассказал, что погоду зимой теперь диктуют южные и юго-западные циклоны, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега.
"Все это возможно в декабре", – спрогнозировал замдиректора Укргидрометцентра.
Он же предупредил, что в декабре возможны резкие колебания температуры, из-за чего будут возникать туманы.
Как сообщал Главред, в Украину ворвется потепление, температура воздуха начнет повышаться. Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 10 декабря, столбики термометров поднимутся до +15 градусов. При этом грядущая оттепель спровоцирует гололедицу, предупредила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.
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