Снег будет в дефиците: синоптик уточнил, какой погоды в Украине ждать до конца декабря

Погода в Украине в декабре лишь в конце месяца будет напоминать зимнюю / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в декабре 2021 будет сырой, пасмурной, ветреной и туманной. Только к концу месяца декабрь будет напоминать зиму, но снег все равно будет в "дефиците", суровых морозов также не будет.

Как рассказал замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко, среднемесячная декабрьская температура ожидается на уровне -4...+3 градуса, передает Сегодня.

Синоптик прогнозирует, что в Карпатах, северных, западных и восточных областях снег к концу месяца снег ляжет на землю. При этом в южной части страны и в Крыму его появление будет весьма краткосрочным.

Осадков в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм. В северо-восточных областях их будет несколько меньше нормы.

Реклама

"В пересчете на "чистый" снег – от 30-80 см в среднем по стране до одного метра в Карпатах", – сказал синоптик.

Прокопенко рассказал, что погоду зимой теперь диктуют южные и юго-западные циклоны, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега.

"Все это возможно в декабре", – спрогнозировал замдиректора Укргидрометцентра.

Он же предупредил, что в декабре возможны резкие колебания температуры, из-за чего будут возникать туманы.

Как сообщал Главред, в Украину ворвется потепление, температура воздуха начнет повышаться. Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 10 декабря, столбики термометров поднимутся до +15 градусов. При этом грядущая оттепель спровоцирует гололедицу, предупредила синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

Читайте также: