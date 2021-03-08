Снег и холод: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 8 марта

Сегодня только на юге Украины будет без осадков. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях и оккупированном Крыму воздух прогреется до +5…+7.
Погода в Украине 8 марта испортилась - во многих областях пройдет снег. Температура воздуха тоже не порадует – почти по всей стране будет достаточно прохладно. В западной, северной центральной и восточной части страны средняя температура составит +1…+3 градуса.
Как сообщает Укргидрометцентр, в западной части страны все области засыпет снегом, кроме Закарпатской и Черновицкой области. Здесь будет +3…+5 и +2…+4 соответственно. В Луцкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях температура воздуха будет в пределах 0…+2.
На севере Украины также ожидается снежная погода. В Черниговской и Сумской областях температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +1.
Мокрым снегом засыплет и восточные области Украины. В Донецкой области +3…+5, в Луганской области +2…+4, в Харьковской области +1…+3.
Притрусит снегом и центр Украины. Температура воздуха в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях будет плюсовая - от +1 до +3. В Днепропетровской области будет немного теплее +2…+4.
А вот на юге будет без осадков. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях и оккупированном Крыму воздух прогреется до +5…+7.
Погода в Киеве 8 марта тоже будет снежной, температура воздуха составит +1…+3. При этом будет дуть северо-западный ветер 7-12 м/с.
Погода в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.