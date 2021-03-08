Снег и холод: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 8 марта

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 8 марта / Фото Reuters

Погода в Украине 8 марта испортилась - во многих областях пройдет снег. Температура воздуха тоже не порадует – почти по всей стране будет достаточно прохладно. В западной, северной центральной и восточной части страны средняя температура составит +1…+3 градуса.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западной части страны все области засыпет снегом, кроме Закарпатской и Черновицкой области. Здесь будет +3…+5 и +2…+4 соответственно. В Луцкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях температура воздуха будет в пределах 0…+2.

На севере Украины также ожидается снежная погода. В Черниговской и Сумской областях температура воздуха будет колебаться в пределах от -1 до +1.

Мокрым снегом засыплет и восточные области Украины. В Донецкой области +3…+5, в Луганской области +2…+4, в Харьковской области +1…+3.

Притрусит снегом и центр Украины. Температура воздуха в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях будет плюсовая - от +1 до +3. В Днепропетровской области будет немного теплее +2…+4.

А вот на юге будет без осадков. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях и оккупированном Крыму воздух прогреется до +5…+7.

Погода в Киеве 8 марта тоже будет снежной, температура воздуха составит +1…+3. При этом будет дуть северо-западный ветер 7-12 м/с.

Погода в Украине на 8 марта - карта / meteo.gov.ua

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