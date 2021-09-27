Снега можно не ждать: какой будет зима в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине зимой будет переменчивой. Как прогнозируют синоптики, зима может оказаться теплее предыдущей.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова прогнозирует, что погода на Новый год в Украине будет морозной, но без снега.

"Новый год, по-видимому, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует", - сказала она.

Эта зима, по прогнозу Мартазиновой, будет мягче, чем в прошлом году, и неустойчивой.

"С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах", - отметила метеоролог.

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По зимнему холодно в Украине станет уже в конце ноября, а вот первые серьезные морозы ожидаются уже во второй половине октября – до -8 и холоднее.

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Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.