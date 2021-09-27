Ударит крепкий мороз: украинцев предупредили об опасном циклоне

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине будет резко меняться. По прогнозу синоптиков, в Украине значительно похолодает 29-30 сентября.

Синоптики Укргидрометцента предупредили о заморозки в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы.

В Украину идет антициклон с северных широт, в течение недели он будет усиливаться, его центр сместится к Левобережью Украины. Соответственно в большинстве областей атмосферное давление будет расти, а на небе будет становиться все меньше облаков.

И именно при таких погодных условиях могут отмечаться заморозки в некоторых регионах. 29-30 сентября ожидаются заморозки 0-5 градусов в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе.

В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, только завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь.

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Температура ночью +2+8 тепла, на побережье морей до +12.

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Погода в Украине в октябре 2021

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.