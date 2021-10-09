Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой

Синоптики предупредили о мощных снегопадах зимой / Фото: instagram.com/mahabub8750

В сезоне 2021-2022 годов не исключен период очень суровой зимы. Синоптики предупреждают, что Эль-Ниньо, колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, серьезно влияющее на климат, принесет похолодание на север и потепление на юг США, а также высушит большую часть планеты.

Вместе с тем Полярный вихрь, устойчивый крупномасштабный уровень низкого давления на Северном полюсе, в этом году будет слабее, чем в прошлом. Это значит, что предстоящей зимой значительно выше вероятность того, что холодный арктический воздух будет неоднократно вырываться на просторы Азии, Северной Америки и Европы и приносить резкие похолодания, пишет Bloomberg.

Подчеркивается, что своим холодом зимы на планете обязаны холодному воздуху, который остужает Полярный вихрь. Именно из-за Полярного вихря, вернее, из-за того, что из его "объятий" вырывается арктический воздух.

Еще одним признаком очень суровой зимы считается устойчивая область высокого давления на обширной территории от Скандинавии до Урала. Если она сохранится в ноябре и особенно захватит и декабрь, то вероятность прорывов арктического воздуха из Полярного вихря, которые синоптики часто сравнивают с открыванием дверцы холодильника, очень высокая.

Добавим, что климатолог Greenpeace Василий Яблоков в интервью радио Sputnik не исключил, что из-за изменений климата погода предстоящей зимой может чередовать сильный холод и осадки с бесснежием.

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"Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья. Повышается эта амплитуда и так называемая нервозность климата", — сказал Яблоков.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.