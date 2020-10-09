Снова вернутся дожди: какие области зальет на выходных

Синоптик Наталья Диденко дала свой прогноз погоды на выходные, 10-11 октября, для Украины и Киева.
Суббота в Украине будет почти без дождей, а вот в воскресенье заливать будет сильнее. Но в целом выходные в Украине будут теплыми.
Погода в Украине 10 и 11 октября 2020 подарит украинцам едва ли не последнюю в этом году возможность насладиться бабьим летом. Термометры днем покажут +16-20 градусов. Холоднее будет на западе – около +13-16 градусов, а теплее на юге – до +23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Синоптик обещает, что дожди завтра, 10 октября, пройдут лишь в Одесской и Николаевской областях, частично в Крыму – а вот на остальной территории будет сухо.
Читайте такжеНа смену дождям придут похолодание, а затем снегВ воскресенье дожди ожидаются уже по всей Украине – за исключением севера. Ночью и утром возможны туманы.
Погода в Киеве на выходных будет теплой (до +20 градусов) и без осадков. В столице тоже вероятны туманы.
Напомним, дата первых морозов в Украине стремительно приближается. Погода в октябре 2020 неприятно удивит украинцев: заморозки уже близко.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.