Снова вернутся дожди: какие области зальет на выходных

Синоптик - где погода в Украине на выходных будет с дождями / 1zoom.ru

Суббота в Украине будет почти без дождей, а вот в воскресенье заливать будет сильнее. Но в целом выходные в Украине будут теплыми.

Погода в Украине 10 и 11 октября 2020 подарит украинцам едва ли не последнюю в этом году возможность насладиться бабьим летом. Термометры днем покажут +16-20 градусов. Холоднее будет на западе – около +13-16 градусов, а теплее на юге – до +23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик обещает, что дожди завтра, 10 октября, пройдут лишь в Одесской и Николаевской областях, частично в Крыму – а вот на остальной территории будет сухо.

Читайте такжеНа смену дождям придут похолодание, а затем снегВ воскресенье дожди ожидаются уже по всей Украине – за исключением севера. Ночью и утром возможны туманы.

Погода в Киеве на выходных будет теплой (до +20 градусов) и без осадков. В столице тоже вероятны туманы.

Напомним, дата первых морозов в Украине стремительно приближается. Погода в октябре 2020 неприятно удивит украинцев: заморозки уже близко.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020