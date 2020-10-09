УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Снова вернутся дожди: какие области зальет на выходных

9 октября 2020, 14:34

Синоптик Наталья Диденко дала свой прогноз погоды на выходные, 10-11 октября, для Украины и Киева.

Синоптик - где погода в Украине на выходных будет с дождями
Синоптик - где погода в Украине на выходных будет с дождями / 1zoom.ru

Суббота в Украине будет почти без дождей, а вот в воскресенье заливать будет сильнее. Но в целом выходные в Украине будут теплыми.

Погода в Украине 10 и 11 октября 2020 подарит украинцам едва ли не последнюю в этом году возможность насладиться бабьим летом. Термометры днем покажут +16-20 градусов. Холоднее будет на западе – около +13-16 градусов, а теплее на юге – до +23 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Синоптик обещает, что дожди завтра, 10 октября, пройдут лишь в Одесской и Николаевской областях, частично в Крыму – а вот на остальной территории будет сухо.

Читайте такжеНа смену дождям придут похолодание, а затем снегВ воскресенье дожди ожидаются уже по всей Украине – за исключением севера. Ночью и утром возможны туманы.

Погода в Киеве на выходных будет теплой (до +20 градусов) и без осадков. В столице тоже вероятны туманы.

Напомним, дата первых морозов в Украине стремительно приближается. Погода в октябре 2020 неприятно удивит украинцев: заморозки уже близко.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020

погода синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Снова вернутся дожди: какие области зальет на выходных». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:26
Коронавирус у Порошенко: СМИ узнали о состоянии экс-президента
15:25
Легкоступову могли убить родственники - нашли мотив и орудие убийства
15:04
Стрельба и драки в Бишкеке: в столицу Кыргызстана вводят войска Видео
14:50
Коронавирус атакует: в Украине более чем на 70% заполнены больничные койки
14:47
Гороскоп для всех на 10 октября 2020: спутник жизни и "проблемная" зависть Видео
14:34
Снова вернутся дожди: какие области зальет на выходных Видео
14:29
Резкая вспышка COVID-19 в Украине: Шмыгаль заявил о срочных мерах Видео
14:17
Нардеп рассказал о возможной смене премьера: кому светит пост
14:11
Отец Киркорова попал в реанимацию
14:07
Как избавиться от храпа: найдены 15 простых способов Видео
13:55
В СНБО бьют тревогу из-за вспышки COVID-19: Данилов дал неутешительный прогноз Видео
13:48
Сквозь снег 2 сезон - появились дата выхода и первый трейлер Видео
13:34
Румыния закрыла авиасообщение с Украиной: стали известны детали Видео
13:01
"Сосочки торчат": Настя Каменских взбудоражила откровенным фото
12:47
Врачи назвали занятие, которое продлит вашу жизнь на 8 лет Видео
12:44
Активы Газпрома могут арестовать – Bloomberg
12:38
Конец войны за Карабах: СМИ назвали дату заключения перемирия Видео
12:32
Ингредиенты для кожи, которые всегда следует сочетать вместе: 5 мощных комбинаций Видео
12:27
Генри Кавилл сделал заявление по поводу роли Артаса в Warcraft
12:09
"Путин и Навальный в пролете": определился лауреат Нобелевской премии мира
11:59
Астролог предупредил, кому присуща "черная зависть" Видео
11:57
"Уже поздно что-то делать": врач спрогнозировал резкий скачок COVID-19 в Украине Видео
11:48
Евросоюз готовится ввести санкции против Лукашенко - СМИ Видео
11:30
Выборы в США: эксперт объяснил, кто из кандидатов лучше для Украины - Трамп или Байден
11:28
Чрезвычайное положение вместо карантина: в Кабмине оценили неожиданный сценарий Видео
11:27
Стамбул зовет в гости: чем удивит украинцев исполинский город контрастов
11:26
Павло Зибров презентовал свой новый хит "Купайтесь в Щасті" Видео
11:24
Коронавирус в России рванул вперед: установлен новый антирекорд Видео
11:05
Фротмен Бумбокс Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом
11:04
Голосование за лучшую мразь - норма для украинцев мнение
10:56
В Турции назвали условия отправки военных на помощь Азербайджану Видео
10:46
У Тернополя есть шанс покинуть "красную" зону карантина
10:31
В Украине взлетят цены на газ: эксперты назвали новые тарифы Видео
10:29
Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома Видео
10:28
Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч людей Видео
10:26
Протесты в Кыргызстане: правительство отправлено в отставку Видео
10:07
Врач объяснил, почему жесткий карантин в Украине вводить нельзя
09:52
Коронавирус в Украине установит новые антирекорды: врач дал мрачный прогноз Видео
09:37
В Киеве коронавирус побил рекорд
09:32
Синоптик предупредил о резком похолодании: в Украину идут снег и морозы Видео
09:16
Война за Нагорный Карабах: в Армении сильнее закрутили гайки Видео
09:12
Глисты: медики рассказали о симптомах, лечении и осложнениях Видео
09:08
Экономический ослик Украины мнение
08:42
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
08:40
Украинских пользователей ВКонтакте не будут ставить на учет – СМИ
08:29
Путин выдвинул требование по Карабаху и назначил встречу Видео
08:15
Появится ли в Украине военная база Великобритании
08:06
Врачи указали на продукты, вызывающие воспаление: топ-6 Видео
07:59
В Украине предложили ввести "карантин выходного дня" Видео
07:29
ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять