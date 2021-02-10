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Стихия в Киеве: отменены ярмарки, запрещён въезд фурам, очереди в метро

10 февраля 2021, 20:56

Столица полным ходом борется с сильными снегопадами. Власти приняли решение об отмене продовольственных ярмарок из-за морозов.

погода, Киев, снег
В Киеве вводят ограничения из-за непогоды / kyivcity.gov.ua

Погода в столице продолжает ухудшиться - уже с завтрашнего дня, 11 февраля, в городе закрывают детские садики и школы. Отменены также продовольственный ярмарки и возможны изменения в работе метрополитена.

В связи с тем, что в Киеве ожидаются сильный снег и метель с порывами ветра и резко снизится температура воздуха, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА отменил проведение всех сельскохозяйственных ярмарок в столице до улучшения погодных условий.

Кроме этого, Киевский метрополитен предупреждает об ограничениях на вход на отдельных станциях в пиковые часы. Согласно сообщению метрополитена, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

Стоит отметить, что сегодня на некоторых станциях метро образовались огромные очереди, поскольку из-за гололеда и снежных заносов на дорогах многие киевляне решили воспользоваться общественным транспортом.

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Дорожные службы столицы продолжают работать в круглосуточном режиме. Для ликвидации последствий непогоды выведено около 450 единиц спецтехники.

Ночью было вывезено более 3 тонн снега, работали мобильные снегоплавильные комплексы. Чтобы разблокировать машины из снежных заносов на проезжей части, Нацполиция задействовала БТРы и тракторы.

Водителей предупредили о следующих ограничениях:

  • Водителей просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах и на тротуарах.
  • С 7 утра 11 февраля в Киеве начнет также действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта. Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
  • Крупногабаритный транспорт будут пускать в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.
  • На 8 въездах в Киев развернуто пункты обогрева для водителей.

Погода в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Погода в Украине до конца недели поменяется из-за прихода сильных морозов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 и 12 февраля Украину продолжит засыпать снегопадами, а затем ворвется антициклон - осадки прекратятся, но температура значительно снизится.
  • Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала возвращение суровых морозов до -25 градусов.

новости Киева снегопады Погода в Украине
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