Стихия в Киеве: отменены ярмарки, запрещён въезд фурам, очереди в метро

В Киеве вводят ограничения из-за непогоды / kyivcity.gov.ua

Погода в столице продолжает ухудшиться - уже с завтрашнего дня, 11 февраля, в городе закрывают детские садики и школы. Отменены также продовольственный ярмарки и возможны изменения в работе метрополитена.

В связи с тем, что в Киеве ожидаются сильный снег и метель с порывами ветра и резко снизится температура воздуха, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА отменил проведение всех сельскохозяйственных ярмарок в столице до улучшения погодных условий.

Кроме этого, Киевский метрополитен предупреждает об ограничениях на вход на отдельных станциях в пиковые часы. Согласно сообщению метрополитена, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

Стоит отметить, что сегодня на некоторых станциях метро образовались огромные очереди, поскольку из-за гололеда и снежных заносов на дорогах многие киевляне решили воспользоваться общественным транспортом.

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Дорожные службы столицы продолжают работать в круглосуточном режиме. Для ликвидации последствий непогоды выведено около 450 единиц спецтехники.

Ночью было вывезено более 3 тонн снега, работали мобильные снегоплавильные комплексы. Чтобы разблокировать машины из снежных заносов на проезжей части, Нацполиция задействовала БТРы и тракторы.

Водителей предупредили о следующих ограничениях:

Водителей просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах и на тротуарах.

во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах и на тротуарах. С 7 утра 11 февраля в Киеве начнет также действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта . Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

. Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будут пускать в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах. На 8 въездах в Киев развернуто пункты обогрева для водителей.

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