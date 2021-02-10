В Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий школы и сады решили закрыть / УНИАН

В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.

"Последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни - неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег", - сказано в сообщении на сайте КГГА.

В то же время в Департаменте образования и науки отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

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