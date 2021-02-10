На Украину снова надвигается мощный снежный шторм с 25-градусными морозами

Украина окажется в снежном плену / Reuters

Погода в Украине до конца недели поменяется из-за прихода сильных морозов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 11 и 12 февраля Украину продолжит засыпать снегопадами, а затем ворвется антициклон - осадки прекратятся, но температура значительно снизится.

"Циклон Volker войдет в историю южного метеосериала. Завтра этот циклон снова осложнит погоду в большинстве областей Украины. Снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, порывистый ветер", - сообщила синоптик в Facebook.

Погода в Украине 11 февраля ожидается переменчивой. В течение дня -4 + 3 градуса, на севере и северо-западе местами до -4 -7 градусов, в южной части +

5 +10, в Крыму до +12 +14 градусов.

В Киеве в четверг, 11 февраля, также будет бушевать циклон, снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах, и особенно тротуарах. Ночью -7 -9 градусов, днем ​​-2 -4 градуса.

12 февраля циклон Volker еще погуляет в Украине, а 13-го февраля атмосфера на его место назначит сильные морозы - к нам придет существенное похолодание.

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По прогнозу Укргидрометцентра, 13-14 февраля интенсивные осадки в Украине прекратятся, разве местами небольшой снег.

А похолодание продвинется восточнее. На юге, востоке -2... -6 днем, -4... -10 ночью, в остальных областях -7... -13 днем, ночью -11... -18 мороза.

В Киеве суббота-воскресенье будут с -9... -11 днем, -13... -15 ночью, небольшой снег.

"На выходных в Украину заплывет очередная порция серьезных морозов. Будет и -20, и -25", - сообщила Диденко.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: