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Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени

20 сентября 2020, 23:57

Ожидается две волны бабьего лета и много дождей.

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Синоптики дали прогноз до конца осени / 1zoom.ru

Погода в начале осени порадовала украинцев настоящим летним теплом. Однако, синоптики предупреждают о том, что совсем скоро температура воздуха начнет снижаться во всех регионах. Ожидается две волны бабьего лета и много дождей.

Погода в сентябре

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии для издания Факты, первая и вторая декада сентября будут очень теплыми и даже жаркими, а в третьей декаде стоит ожидать похолодание и кратковременные дожди. В последнюю неделю сентября стоит ожидать первое бабье лето – теплую и сухую погоду.

"Бабье лето, возможно, стоит ожидать в конце сентября, а и в начале октября. После серьезного похолодания тепло снова вернется", - рассказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он добавил, что дождей в сентябре будет немного и их будет недостаточно, чтобы создать идеальные условия для озимых культур.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, вторая половина сентября будет прохладной и дождливой. Днем будет около +20 градусов, а ночи будут очень холодными. Дождей больше будет на севере и западе.

Погода в октябре

"В первые дни октября сохранится теплая погода, но уже с середины первой декады она немного испортится. Правда, это продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Это потепление захватит и начало второй десятидневки месяца. Затем будет прохладно и с дождями, но не очень сильными. А под конец декады снова потеплеет на несколько дней. Последняя неделя октября будет прохладной, по ночам возможно сильное снижение температуры и даже заморозки", - отметил Деркач.

По прогнозу Горбаня, в октябре тепло будет только на юге – до +18 градусов, в остальных регионах – намного прохладнее. А первые заморозки ночью до -1 градуса стоит ожидать уже 17-18 октября. Конец октября будет холодным, днем +11 +12 градусов, ночью заморозки до -4 градусов. А вот осадков в октябре будет немного.

Погода в ноябре

Ноябрь по прогнозу синоптика будет сначала дождливым, но в середине первой декады придет в Украину второе бабье лето.

"Это тепло захватит и первые дни второй декады ноября. А с середины месяца погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего 2-3 дня, потом снова потеплеет. В третьей декаде ноября температура хотя и снизится, но не критически – минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем", - сообщил Деркач.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, в начале ноября в Украину вернется тепло, и температура поднимется днем до +16 градусов. Но уже с 12 ноября снова начнет холодать, ночью до -2 -4 градусов, днем будет не более +10 градусов. В конце месяца стоит ожидать дождей с мокрым снегом.

Зима в Украине начнется с тепла и настоящее похолодание стоит ожидать только во второй половине месяца. Последняя декада будет нетипично теплой и только к Новому году возможны небольшие морозы и снег.

Напомним, ранее народный синоптик Владимир Деркач составил для Украины прогноз погоды на месяц. Эксперт сказал, что в последнюю декаду сентября 2020 будет хорошая погода, которую можно считать бабьим летом.

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