Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

В большинстве областей будет сухая погода, лишь в нескольких регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Погода в Украине - ударит мороз -3 градуса/ УНИАН

Погода вУкраине в среду, 6 ноября, будет с минусовыми температурами воздуха. Мороз будет наблюдаться ночью и местами будет достигать -3 градусов.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

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"Холодная погода продолжается в Украине. Ближайшей ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза, а в течение дня среды воздух прогреется до +6...+11 градусов, на Закарпатье и юге до +10...+13 градусов. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", - отметила синоптик.

Ветер будет умеренным, северо-западного направления. Сильный, до штормовых порывов, еще останется на востоке и северо-востоке Украины.

В Киеве 6 ноября осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный, умеренный, временами порывистый. Ближайшей ночью температура воздуха будет держаться на уровне +1...+3 градуса, в среду днем +7...+9 градусов.

Погода в Украине 6 ноября/ windy.com

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Что известно о Наталье Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.

Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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