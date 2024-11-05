Ударит мороз -3 градуса: синоптик предупредила об опасной погоде

Погода вУкраине в среду, 6 ноября, будет с минусовыми температурами воздуха. Мороз будет наблюдаться ночью и местами будет достигать -3 градусов.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в большинстве областей будет преобладать сухая погода.
"Холодная погода продолжается в Украине. Ближайшей ночью ожидается от 3 тепла до 3 мороза, а в течение дня среды воздух прогреется до +6...+11 градусов, на Закарпатье и юге до +10...+13 градусов. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", - отметила синоптик.
Ветер будет умеренным, северо-западного направления. Сильный, до штормовых порывов, еще останется на востоке и северо-востоке Украины.
В Киеве 6 ноября осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный, умеренный, временами порывистый. Ближайшей ночью температура воздуха будет держаться на уровне +1...+3 градуса, в среду днем +7...+9 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик назвала точную дату, когда в Украине потеплеет. В ближайшие дни украинцам стоит быть готовыми к морозам, туманам и сильному ветру. Но скоро погодные условия изменятся - температура воздуха повысится.
Также ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.
Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
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