Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 2-3 ноября
- В каких областях температура опустится до -4 градусов
- Где будут дожди
Погода в Украине в выходные, 2-3 ноября, отметится существенным похолоданием, а также усилением ветра и небольшими дождями. В ночь на воскресенье в части областей температура воздуха опустится до -4 градусов.
Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в ближайшие двое суток над северо-восточной Европой будет развиваться активный циклон, который также повлияет не территорию нашего государства.
Во время прохождения этого циклона произойдет усиление ветра, а также будут идти небольшие дожди. Также стоит быть готовыми к похолоданию, которое будет надвигаться на территорию Украины, начиная с северных и западных регионов.
Погода в Украине 2 ноября
В западных областях
В западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 градусов.
В северных областях
В северных областях ночью будет идти дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем снизится до +5...+10.
В центральных областях
В центральных областях ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +10...+15.
На юге Украины
В южной части Украины и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, днем +15...+20.
В восточных областях
В восточных областях ночью без осадков, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +11...+16.
Погода в Украине 3 ноября
В западных областях
В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +4...+9.
В северных областях
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +2...+7.
В центральных областях
В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +3...+8.
На юге Украины
В южных регионах и Крыму осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем +6...+11.
В восточных областях
В восточной части страны осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +3...+8.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Украину накроет похолодание, придет арктический воздух - стала известна дата. Температура воздуха ощутимо снизится. Также ожидаются штормовые порывы ветра до 15-20 метров за секунду.
Также ранее сообщалось, что надвигается стужа - синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
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