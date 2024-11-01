Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

В выходные в Украине существенно снизится температура воздуха, часть областей накроют дожди.

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Погода в Украине - ударит мороз -4 градуса/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 2-3 ноября

В каких областях температура опустится до -4 градусов

Где будут дожди

Погода в Украине в выходные, 2-3 ноября, отметится существенным похолоданием, а также усилением ветра и небольшими дождями. В ночь на воскресенье в части областей температура воздуха опустится до -4 градусов.

Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в ближайшие двое суток над северо-восточной Европой будет развиваться активный циклон, который также повлияет не территорию нашего государства.

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Во время прохождения этого циклона произойдет усиление ветра, а также будут идти небольшие дожди. Также стоит быть готовыми к похолоданию, которое будет надвигаться на территорию Украины, начиная с северных и западных регионов.

Погода в Украине 2 ноября

В западных областях

В западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6...+11 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью будет идти дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем снизится до +5...+10.

В центральных областях

В центральных областях ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем +10...+15.

На юге Украины

В южной части Украины и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, днем +15...+20.

В восточных областях

В восточных областях ночью без осадков, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +11...+16.

Погода в Украине 2 ноября/ windy.com

Погода в Украине 3 ноября

В западных областях

В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем +4...+9.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +3...+8.

На юге Украины

В южных регионах и Крыму осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем +6...+11.

В восточных областях

В восточной части страны осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +3...+8.

Погода в Украине 3 ноября/ windy.com

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину накроет похолодание, придет арктический воздух - стала известна дата. Температура воздуха ощутимо снизится. Также ожидаются штормовые порывы ветра до 15-20 метров за секунду.

Также ранее сообщалось, что надвигается стужа - синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях Украины будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

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