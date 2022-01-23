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Ударит мороз до -15º: в Гидрометцентре дали ледяной прогноз и назвали сроки

23 января 2022, 05:01
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Следующая рабочая неделя начнется со стабильной морозной погоды, с небольшим количеством осадков.

мороз, снег, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В Украине морозная погода ожидается до конца выходных, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Как сообщила она в эфире Радио НВ, в воскресенье и в понедельник температура ночью сохраняется с отрицательными значениями -4…-9 °C; а 23 января, немного вперед, на Левобережье даже до -13 °C может быть. В дневные часы мороз 0…-7 °C по всем областям.

Синоптики советуют быть осторожными тем, кто собирается отдыхать в Карпатах — ожидают морозы и порывистый ветер.

Она говорит, что следующая рабочая неделя начнется со стабильной морозной погоды, с небольшим количеством осадков.

"Перспектива есть и тенденция к тому, что в общем-то сохранится, и погода морозная такая, достаточно стабильная. Но без сильных каких-либо понижений температуры. Ожидаем пока так, разве что в ночные часы иногда может быть в отдельные ночи немного ниже, где-то -15 °C. Но в общем более такой спокойный, умеренный мороз. И погода такая, в плане осадков, их слишком много не ожидаем, каких-нибудь сильных снегопадов нет, умеренный снежок иногда может быть, даже небольшой. В начале недели даже может быть прояснение, это в понедельник и вторник. Особенно в северных областях там поле повышенного давления начнет влиять", - добавила Птуха.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

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