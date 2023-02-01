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Украина задубеет: появился ледяной прогноз с лютыми морозами до – 21°

1 февраля 2023, 03:50
В начале второй декады февраля не исключается новая волна холода и днем, и ночью.
градусник, термометр
/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Украине вскоре может кардинально измениться. После относительного тепла с плюсовой температурой, февральские морозы уже стучаться в двери.

Ожидается заметное снижение температуры воздуха. Такие данные обнародовал погодный радар Ventusky.

Если говорить о резком похолодании в феврале, то не стоит забывать о том, что в начале второй декады месяца не исключается новая волна холода и днем, и ночью.

Вместе с тем уже появилось предупреждение о том, что в 10-х числах последнего месяца зимы температура будет опускаться ниже – 20 °С.

Когда врежет дубак

Синоптики уже опубликовали прогноз, по которому резкое похолодание прогнозируется в юго-западных областях Украины. В ночь на 11 февраля столбики термометров опустятся до – 21 градусов.

По прогнозу, сильные морозы ожидаются в Карпатском регионе и на севере Одесской области.

Украина задубеет: появился ледяной прогноз с лютыми морозами до – 21°
/ ventusky.com

Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.

Напомним, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.

Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.

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