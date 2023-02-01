Украина задубеет: появился ледяной прогноз с лютыми морозами до – 21°

Погода в Украине вскоре может кардинально измениться. После относительного тепла с плюсовой температурой, февральские морозы уже стучаться в двери.
Ожидается заметное снижение температуры воздуха. Такие данные обнародовал погодный радар Ventusky.
Если говорить о резком похолодании в феврале, то не стоит забывать о том, что в начале второй декады месяца не исключается новая волна холода и днем, и ночью.
Вместе с тем уже появилось предупреждение о том, что в 10-х числах последнего месяца зимы температура будет опускаться ниже – 20 °С.
Когда врежет дубак
Синоптики уже опубликовали прогноз, по которому резкое похолодание прогнозируется в юго-западных областях Украины. В ночь на 11 февраля столбики термометров опустятся до – 21 градусов.
По прогнозу, сильные морозы ожидаются в Карпатском регионе и на севере Одесской области.
Ранее сообщалось о том, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.
Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.
Напомним, что погода в Украине может преподнести неожиданный "сюрприз". Прогнозируется резкое снижение температуры воздуха.
Синоптики прогнозируют, что в январе будет много морозов и днем, и ночью.
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