Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали даты

В январе в Украину придет снег и похолодание.
Погода в Украине в первые дни 2021 года принесет в страну резкое похолодание и дожди. По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, хоть в последние дни 2020 года в Украине будут высокие температуры до +10 градусов, уже в начале года украинцам стоит ожидать морозов.
1 января Украину овладеет атмосферный фронт с дождями, а на Западе даже с мокрым снегом. Удержится от осадков разве что Восток и Крым.
2-3 января ситуация в стране поменяется и установится сухая погода с умеренной облачностью. 2-го числа по стране +2 +8, в Крыму до +11, а ночью около нуля.
3 января температура днем снизится еще на несколько градусов по всей стране, а ночью придут заморозки.
При этом, синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что во второй половине января погода в Украине резко изменится. Украинцев ожидает мороз до -23... -25 градусов.
Читайте такжеШторм и дождь: синоптики дали подробный прогноз погоды до конца года
"Во второй половине января увидим настоящую зиму. Снега за две недели выпадет от 10-15 см на юге Украины до 30-40 на севере", - отметил синоптик.
Морозы Леонид Горбань также прогнозирует на Крещение (19 января) ночью под минус 20 градусов. А после Крещения – до минус 25 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Климатолог рассказала, чем грозят изменения климата. Украину также ждут серьезные проблемы.
- Синоптик дала прогноз погоды на Новый год и рассказала, ждать ли снега. В Украину идет потепление, говорит прогноз погоды.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.
- Эксперт рассказал, какой будет зима в Украине.