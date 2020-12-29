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Украину накроет резкое похолодание: синоптики назвали даты

29 декабря 2020, 21:54

В январе в Украину придет снег и похолодание.

Украину в январе заморозит / УНИАН

Погода в Украине в первые дни 2021 года принесет в страну резкое похолодание и дожди. По данным синоптиков Украинского гидрометцентра, хоть в последние дни 2020 года в Украине будут высокие температуры до +10 градусов, уже в начале года украинцам стоит ожидать морозов.

1 января Украину овладеет атмосферный фронт с дождями, а на Западе даже с мокрым снегом. Удержится от осадков разве что Восток и Крым.

2-3 января ситуация в стране поменяется и установится сухая погода с умеренной облачностью. 2-го числа по стране +2 +8, в Крыму до +11, а ночью около нуля.

3 января температура днем снизится еще на несколько градусов по всей стране, а ночью придут заморозки.

При этом, синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что во второй половине января погода в Украине резко изменится. Украинцев ожидает мороз до -23... -25 градусов.

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"Во второй половине января увидим настоящую зиму. Снега за две недели выпадет от 10-15 см на юге Украины до 30-40 на севере", - отметил синоптик.

Морозы Леонид Горбань также прогнозирует на Крещение (19 января) ночью под минус 20 градусов. А после Крещения – до минус 25 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

прогноз погоды Укргидрометцентр Леонид Горбань Погода в Украине
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