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Украину атакует еще один опасный циклон

29 января 2021, 21:43
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В начале февраля украинцам обещают новый опасный циклон и штормовой ветер.

Погода на выходные в Украине / pixabay

Погода в Украине в начале феврале будет опасной. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в страну нагрянет очередной циклон из Италии.

1 февраля в Украине ожидается снижение температуры на 3-5°.

Ночью -5-8 градусов, днем 0-3 градуса мороза. Ожидается порывистый ветер и гололед на дорогах.

При этом в последние выходные января в Украине будут с осадками.

"Преобладать будет периодически снег, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области - дождь или мокрый снег. Днем 31-го января - временная пауза в осадках в большинстве областей Украины", - обещает синоптик и не рекомендует выезжать на авто с "лысой" резиной.

В ночные часы синоптик прогнозирует до 3-9 градусов мороза, а днем ​​- от 3 мороза до 3 тепла.

Как отмечают синоптики Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла. Это на 1.5-2 градуса выше средних многолетних значений.

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"На фоне теплой погоды у нас будут отдельные периоды холодной или очень холодной погоды, как недавно, когда ощутимые морозы -20−30 градусов. Но эти периоды будут редкими. Зима еще не заканчивается, и в феврале и даже в марте можно ожидать такие периоды протяженностью 2−3, максимум 5 суток, когда температурный фон будет снижаться до суровой зимы", - сказали в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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