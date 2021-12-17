В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Украинцам прогнозируют резкое похолодание / dpchas.com.ua

В ближайшее время в Украине ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха может резко опуститься.

Снижение температуры воздуха в Украине прогнозируется 21-22 декабря. Такой прогноз содержится в материалах Укргидрометцентра.

Отметим, что несмотря на приход морозов в Украине не ожидается осадков, погода будет солнечной.

Прогноз похолодания в Украине:

на севере ожидается до -13 градусов;

в западных регионах - от -5 до -8 градусов

в центральных и восточных регионах - от -6 до -10 градусов;

в южных областях - днем -1 -3 градуса (ночью до -7 градусов).

Прогноз погоды на 22 декабря / meteo.gov.ua

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

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Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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