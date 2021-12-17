В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Несмотря на приход морозов, в Украине не ожидается осадков.
В ближайшее время в Украине ожидается ощутимое похолодание. Температура воздуха может резко опуститься.
Снижение температуры воздуха в Украине прогнозируется 21-22 декабря. Такой прогноз содержится в материалах Укргидрометцентра.
Отметим, что несмотря на приход морозов в Украине не ожидается осадков, погода будет солнечной.
Прогноз похолодания в Украине:
- на севере ожидается до -13 градусов;
- в западных регионах - от -5 до -8 градусов
- в центральных и восточных регионах - от -6 до -10 градусов;
- в южных областях - днем -1 -3 градуса (ночью до -7 градусов).
Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.
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Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.
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Автор: Алексей Тычина