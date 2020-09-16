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В Украину идут морозы: градусы упадут вдвое

16 сентября 2020, 15:51

И прогноз от Укргидрометцентра, и прогноз погоды от Натальи Диденко обещают холодные выходные в Украине.

Синоптик обещает резкое похолодание - Погода в Украине на 3 дня
Синоптик обещает резкое похолодание - Погода в Украине на 3 дня / 1zoom.ru

Погода в Украине завтра еще будет раскаленной – но уже скоро дневная температура резко снизится, и страну ждут первые заморозки.

Погода от Укргидрометцентра

Погода в Украине 18-19 сентября будет достаточно холодной. Ночью возможны заморозки до -3 градусов на поверхности почвы – при средней температуре в +2-8 градусов. Днем термометры покажут +9-15 градусов.

Исключение – южные области и Закарпатье: там ночью +5-10 градусов, а днем до +14-19 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на сентябрь 2020 – когда вопьются в головуПресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупредила, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Вместе с похолоданием придет порывистый северный ветер – до 15-20 м/с.

Погода в Украине 20-22 сентября останется прохладной. А постепенное повышение температуры прогнозируется 23-25 сентября.

  • Погода от Укргидрометцентра на 17 сентября
  • Погода от Укргидрометцентра на 18 сентября
  • Погода от Укргидрометцентра на 19 сентября

Погода от Натальи Диденко

Погода в Украине 17 сентября принесет дожди с грозами на север и запад страны, а также в Винницкую и местами в Черкасскую и Полтавскую области. Здесь ветер разгонится до штормовых значений.

Температура воздуха завтра, 17 сентября, еще будет высокой – до +25-30 градусов днем. Исключение – запад страны, где ожидается +20-23 градуса.

Температура воздуха 18-19 сентября снизится до +12-17 градусов в большинстве областей. Исключение – юг и юго-восток, где в пятницу температурные показатели еще удержатся на отметках +20-24 градуса.

Погода в Киеве:

  • завтра – жара до +29 градусов при сильном ветре;
  • 18-19 сентября – похолодание до +14-16 градусов.

"Заморозки в окрестностях города возможные в ночь на субботу! В Киеве субботу и воскресенье будут прохладными, но без осадков", – обещает Диденко.

Синоптик предупредила, что резкое изменение погоды может спровоцировать головные боли, скачки артериального давления и настроения в целом.

Похолодание в Украине: какой будет осень 2020 в Киеве и в Украине

синоптик погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Наталья Диденко
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