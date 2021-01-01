​В Украину несется опасный циклон Кира​

Погода в Украине 1 января / pixabay

Погода в Украине 1 января принесет осадки. Встречать праздник со снегом или мокрым снегом может "повезти" жителям западных областей.

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон Кира, который пожаловал в Украину, встречается с атлантическим теплым воздухом, что и обусловит такого рода осадки в нашей стране.

Под властью циклона окажутся западные области, в течение суток 1 января его фронта распространятся на большую часть территории Украины, поэтому "дожди пройдут практически повсеместно". Ожидается, что влажный воздух дойдет до восточных регионов уже поздно вечером.

На Западе прогнозируется незначительное снижение температуры воздуха, а местами на Востоке и в Карпатах вероятны небольшие "минусы" в новогоднюю ночь.

Читайте также​Синоптик рассказала, где в Украине ударит мороз на Рождество

"Днем 1 января в Украине предполагается +4... +10 градусов, на юге +7... +12, в Крыму до +14 градусов. На Востоке и Западе максимально в первый день Нового года 0... +4 градуса", - пишет Диденко в Facebook.

В Киеве ожидается сырая и теплая погода, без осадков, и только уже под утро, когда придет циклон с фронтами, пройдет дождь.

Синоптик предупредила, что похолодание ожидается с 4 января.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: