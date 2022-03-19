В Украину несется резкое потепление: когда ждать аномалии и обратного похолодания

Погода в Украине - когда придет тепло / pixabay.com

Погода в Украине уже в середине следующей недели будет теплой. Однако потепление продлится недолго - не дольше семи дней. Затем температура несколько снизится.

Как свидетельствуют данные gismeteo.ua, в Киеве ближайшая неделя будет солнечной и теплой, без осадков. Дневная температура достигнет + 17 °C, а ночная + 2 °C.

Во Львове синоптики прогнозируют около +19 °C днем и +1...+3 °C ночью, также без осадков.

В Харькове -1 °C и +2 °C изменят отметки от +5 до +12 °C в дневное время. Погода будет не такая солнечная, как в других регионах, но без осадков.

В Одессе максимальные температуры прогнозируют в пятницу и субботу +15...+16 °C днем и +6...+7 °C ночью. Ближайшие две недели будут без осадков.

Напомним, во второй половине марта ожидается повышенная солнечная активность по всей Земле. Эксперты утверждают, что магнитная буря может негативно повлиять на самочувствие пожилых, метеозависимых людей и обладателей хронических болезней.

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