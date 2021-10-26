В Украину ворвется антициклон Rozamunde и принесет резкую смену погоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится благодаря антициклону Rozamunde, который принесет потепление к выходным, местами даже до +18 градусов. Но ближайшая ночь все еще будет морозной.

По данным синоптика Наталки Диденко, этой ночью будет особенно холодно на востоке и северо-востоке.

По стране ночью +4... -4, местами -5... -7 мороза. Днем +9 +11, а на юге +11 +14 градусов. Осадки не ожидаются.

"Днем будет холодновато на востоке и северо-востоке, но все же - явная тенденция к постепенному потеплению", - пишет синоптик.

В Киеве 27-го октября осадков не предвидится. Ближайшая ночь с небольшим минусом, днем +10 +12 градусов.

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Потепление в Украине

С четверга, 28 октября температура начнет постепенно повышаться, пока не достигнет пика на выходных 30-31 октября, +10 +15 градусов, в западных областях до +18 градусов. Отступят и ночные морозы.

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По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.