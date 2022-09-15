В Украину ворвется потепление: синоптик назвала самый жаркий день сентября

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине порадует потеплением. Как прогнозируют синоптики, на юге воздух местами прогреется до +30 градусов. Однако в течение дня по всей стране вероятны периодические дожди.

Синоптик Наталка Диденко отмечает, что в южной части Украины в дневные часы ожидается +25 +29 градусов, а в Херсонской области и Крыму кое-где вероятно даже до +30 градусов.

На остальной территории Украины максимальная температура воздуха в течение дня составит +17 +22 градуса, в восточных областях прогнозируется до +24 градусов.

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Небольшие дожди 16 сентября возможны по всей Украине кроме южной части (только в Запорожской области вечером будет дождь).

Ночью и утром видимость будет снижена из-за туманов и дымки, водителям и пешеходам стоит учитывать это.

В Киеве 16 сентября будет тепло, хотя и облачно: днем столбики термометров будут показывать +18 +20 градусов. Не исключены небольшие локальные дожди.

"Суббота и воскресенье в Украине будут облачными и дождливыми, только в восточных областях дожди маловероятны", - прогнозирует синоптик.

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Какой будет зима в Украине

Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.

Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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