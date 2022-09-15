В Украину ворвется потепление: синоптик назвала самый жаркий день сентября

Небольшие дожди 16 сентября возможны по всей Украине кроме южной части.
Погода в Украине порадует потеплением. Как прогнозируют синоптики, на юге воздух местами прогреется до +30 градусов. Однако в течение дня по всей стране вероятны периодические дожди.
Синоптик Наталка Диденко отмечает, что в южной части Украины в дневные часы ожидается +25 +29 градусов, а в Херсонской области и Крыму кое-где вероятно даже до +30 градусов.
На остальной территории Украины максимальная температура воздуха в течение дня составит +17 +22 градуса, в восточных областях прогнозируется до +24 градусов.
Небольшие дожди 16 сентября возможны по всей Украине кроме южной части (только в Запорожской области вечером будет дождь).
Ночью и утром видимость будет снижена из-за туманов и дымки, водителям и пешеходам стоит учитывать это.
В Киеве 16 сентября будет тепло, хотя и облачно: днем столбики термометров будут показывать +18 +20 градусов. Не исключены небольшие локальные дожди.
"Суббота и воскресенье в Украине будут облачными и дождливыми, только в восточных областях дожди маловероятны", - прогнозирует синоптик.
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Какой будет зима в Украине
Зима в Украине в 2023 году должна быть теплой и без осадков.
Как говорит климатолог Вера Балабух, предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.
В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.
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