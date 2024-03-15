В Украине потеплеет до +15 градусов: синоптики назвали регионы, где 'ударит' тепло

Осадков не ожидается, лишь в западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь.

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В Украину придет потепление / коллаж: Главред, фото: pexels

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в субботу 16 марта на большей части Украины осадки не прогнозируются, лишь на юге местами небольшой дождь.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на побережье морей 2-7° тепла; днем 6-11° тепла, на западе страны до 15°, сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и утром на Прикарпатье и в большинстве центральных областей туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

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В Киеве в субботу будет также без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта: осадков не ожидается, лишь в западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 6-11° тепла, в западных областях ночью и днем 3-8° тепла.

В столице 17 марта ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 9-11° тепла.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Напомним, что синоптик назвала дату потепления, но предупредила о "сюрпризе". Наталья Диденко сообщила, что в ближайшие дни будет с дождем и мокрым снегом, в большинстве областей не стоит ожидать солнечной погоды.

Синоптик назвала дату резкого снижения температуры в Украине. Погода в Украине внезапно изменится. После долгожданного потепления в страну ворвется похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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