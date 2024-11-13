Влупит -6 и будет сильный снег: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Во многих областях Украины будут снегопады. Такие осадки ожидаются даже в столице.

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Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где температура воздуха опустится до -2 градусов

В каких областях будет снег и гололедица

Где синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 14 ноября будет снежной и морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Киеве завтра будет первый снег, водителям следует быть осторожными.

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В северных, центральных и восточных областях может быть налипание мокрого снега и гололедица. На юге страны ожидается дождь.

Кто такая Наталка Диденко / Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / фото: ventusky

Погода 14 ноября

В Украине 14 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют снег в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье. На юге страны прогнозируют дождь и туман. В западных областях ожидается гололедица. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

"В южной части небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°. На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только на Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 14 ноября в Украине будет снежная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +3...+9 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха опустится до -4...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / фото: meteoprog

Погода 14 ноября в Киеве

В Киеве 14 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. Ветер в этот день будет преимущественно западный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью и днем около 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 14 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.

Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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