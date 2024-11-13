Влупит -6 и будет сильный снег: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Вы узнаете:
- Где температура воздуха опустится до -2 градусов
- В каких областях будет снег и гололедица
- Где синоптики объявили штормовое предупреждение
Погода в Украине 14 ноября будет снежной и морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Киеве завтра будет первый снег, водителям следует быть осторожными.
В северных, центральных и восточных областях может быть налипание мокрого снега и гололедица. На юге страны ожидается дождь.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 14 ноября
В Украине 14 ноября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют снег в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье. На юге страны прогнозируют дождь и туман. В западных областях ожидается гололедица. Ветер в этот день будет западный и юго-западный со скоростью 3-8 м/с.
"В южной части небольшой дождь; ночью и утром местами туман; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12°. На остальной территории небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только на Прикарпатье и Закарпатье днем без осадков; температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла.В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит -4
По данным meteoprog, 14 ноября в Украине будет снежная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +3...+9 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха опустится до -4...+3 градусов.
Погода 14 ноября в Киеве
В Киеве 14 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег с дождем. Ветер в этот день будет преимущественно западный со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью и днем около 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, во многих областях Украины будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног - погода резко ухудшится. Температура воздуха будет опускаться до -4 градусов. Ветер усилится до опасных значений.
Напомним, синоптик Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой - она назвала самый холодный месяц. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
Укргидрометцентр также информировал, что Украину скоро атакует зимняя погода.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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