Все небо будет мерцать: Украину накроют сильные дожди с грозами

Погода в Украине значительно ухудшится. Уже в воскресенье, 11 июня, в Украину придет похолодание.

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Украину накроют сильные дожди с грозами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Погода в Украине в воскресенье, 11 июня, резко ухудшится. Всю страну накроет дождем с грозами. На территории западных областей ожидаются настоящие ливни. Это прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода на 11 июня в Украине

Синоптики прогнозируют, что на территории западных областей 11 июня температура воздуха будет 15-19 градусов тепла, а ночью - 13-15 градусов тепла. В центральною и южной частях страны потеплеет до 25 градусов днем, а ночью - до 17 градусов.

Холоднее всего будет в северных областях. В некоторых регионах температура воздуха не поднимется выше 18 градусов тепла днем, а ночью - 13 градусов. На востоке страны днем ожидается 20-23 градуса тепла днем и 18-20 градусов тепла ночью.

Украину в воскресенье, 11 июня, накроют дожди с грозами / фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине

Похолодание в Украине наступит в воскресенье-понедельник, 11-12 июня. Это снижение температуры будет характеризоваться периодическими дождями. Особенно осторожно нужно быть жителям Херсонской области, ведь там есть вероятность умеренного и местами даже сильного дождя. После затопления в результате подрыва Каховской ГЭС это может усугубить ситуацию.

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