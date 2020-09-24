Жара или грозы: какой прогноз погоды сегодня достался Украине

Погода в Украине сегодня - где ждать грозы и до +27 жары / УНИАН

Погода в Украине сегодня, 24 сентября 2020, будет местами дождливой, а местами – солнечной и по-летнему жаркой.

Дожди с грозами достались западным областям, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз по всем областям Украины

Дожди с грозами пройдут в четверг в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

В остальных регионах страны преимущественно солнечно.

На севере днем +23-25 градусов. В южных, центральных и восточных областях днем показатели термометров будут колебаться от +25 градусов до +27 градусов.

Погода в Украине сегодня - где ждать грозы и до +27 жары

Прогноз погоды в Киеве

В украинской столице сегодня солнечно, дождей ждать не стоит. Температура днем дотянется до отметки +24-26 градусов, ближайшей ночью ожидается около +9 градусов.

Погода в Украине сегодня - где ждать грозы и до +27 жары

Какой сегодня праздник – 24 сентября

24 сентября, по народному календарю, отмечаются Федорины вечерки – день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. Федорины вечерки открывают золотую осень, которая продлится до 15 октября. Это третья встреча осени: в это время бывают последние грозы перед началом зимы.

На Федору наблюдают за пчелами: если они снова открывают летку, то будет продолжительная и теплая осень.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020