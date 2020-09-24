Жара или грозы: какой прогноз погоды сегодня достался Украине

В большинстве регионов страны преимущественно солнечно.
Погода в Украине сегодня, 24 сентября 2020, будет местами дождливой, а местами – солнечной и по-летнему жаркой.
Дожди с грозами достались западным областям, свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Прогноз по всем областям Украины
Дожди с грозами пройдут в четверг в Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.
В остальных регионах страны преимущественно солнечно.
На севере днем +23-25 градусов. В южных, центральных и восточных областях днем показатели термометров будут колебаться от +25 градусов до +27 градусов.
Прогноз погоды в Киеве
В украинской столице сегодня солнечно, дождей ждать не стоит. Температура днем дотянется до отметки +24-26 градусов, ближайшей ночью ожидается около +9 градусов.
Какой сегодня праздник – 24 сентября
24 сентября, по народному календарю, отмечаются Федорины вечерки – день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. Федорины вечерки открывают золотую осень, которая продлится до 15 октября. Это третья встреча осени: в это время бывают последние грозы перед началом зимы.
На Федору наблюдают за пчелами: если они снова открывают летку, то будет продолжительная и теплая осень.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Астролог рассказал, когда придет "бабье лето", а когда – выпадет снег. Влад Росс заверил, что погода очень удивит украинцев в этом осенне-зимнем сезоне.