Зима нагрянет в октябре: украинцев предупредили о первом снеге и резком похолодании

Украинцам пообещали снег уже в октябре / УНИАН

В октябре в Украине синоптики прогнозируют первый снег, а также резкое снижение температуры воздуха.

Так, по словам известного народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине существенно ухудшится уже в конце сентября, сообщает РБК-Украина.

Ливни и заморозки в октябре

Поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (с грозами по всей стране).

В середине месяца, прогнозирует синоптик, возможны даже заморозки. Не улучшится ситуация и третьей декаде месяца, которая принесет нам дожди и стужу.

Первый снег уже скоро

По данным климатолога Вазиры Мартазиновой, в середине осени следует ожидать не только заморозков, но и первого снега.

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Правда, по ее словам, в первой декаде октября температура воздуха еще будет держаться в районе +15 градусов. Но затем в страну ворвется резкое похолодание, которое принесет ночную температуру до +3 и дневную до +5...+7. Первый снег климатолог прогнозирует во второй половине месяца.

"Но это будет снег с дождем", - уточняет эксперт.

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Прогноз по изменению климата в Украине

Ранее климатолог Светлана Краковская заявила, что в Украине темпы потепления превышают глобальные, в том числе среднеевропейские.

По ее прогнозу, в Украине климатическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15 градусов), будет гораздо дольше - продлится на юге с трех до пяти месяцев (три из них с будут с тропическими ночами).

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения. "При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.