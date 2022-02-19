"Зимы не будет": эксперт рассказала, чем грозит Украине изменение климата

Эксперт рассказала, чем грозит Украине изменение климата / ua.depositphotos.com

Из-за глобального изменения климата в Украине, по всей вероятности, увеличится среднегодовая температура, а холодные зимы – вовсе исчезнуть. Об этом заявила в эфире Апостроф TV известный ученый и участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

По ее словам, украинские климатологи выделяют несколько возможных сценариев дальнейшего развития событий. И каждый из них предусматривает рост среднегодовой температуры в Украине.

По мнению Краковской, средняя температура воздуха в пределах страны может подняться на 4-6 градусов. И это будет практически катастрофа.

"Если мы не прислушаемся к ученым и будем продолжать использовать ископаемые источники энергии, то у нас будет жесткий сценарий", – предупредила она.

Краковская отметила, что в перспективе зимы в Украине не будет вообще.

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"Это не исключает периодов морозов, но в среднем, скажем так, температура будет выше нуля и не будет снежного покрова. Не будет снежного покрова – будет меньше влаги в почве, и меньше будет питание рек. Водные ресурсы будут страдать и будут изменения в экосистемах – не будут вымерзать вредители. То есть дальше идет целый каскад рисков", – объяснила она.

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Напомним, ранее эксперты говорили, что глобальное изменение климата может привести к тому, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.

Как говорится в выводах Межправительственная группы экспертов по изменению климата при ООН, из-за более высокой температуры участятся засухи, пожары и наводнения, изменения также затронут земную и водную поверхности.