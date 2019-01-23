Теневой лидер или английская королева: астролог раскрыл роль патриарха Филарета в ПЦУ

Патриарх Филарет / Reuters

Астролог Влад Росс составил астрологический прогноз для почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, которому 23 января исполняется 90 лет.

"Судя по годовому гороскопу патриарха Филарета, несмотря на то, что предстоятелем ПЦУ стал его ставленник митрополит Епифаний, все равно лидером и руководителем украинской церкви будет оставаться Филарет. Однако следует иметь в виду, что "подчиненный" Филарета митрополит Епифаний – тоже Водолей (родился 3 февраля 1979 года), а это значит, что долго оставаться в подчиненном положении он не будет. Постепенно он начнет отходить от Филарета, выходить на передний план и принимать решения", - отметил Росс в комментарии Главреду.

Читайте такжеВзрывы и аварии: астролог предупредил о месяце катастрофПо словам астролога, на протяжении первого полугодия патриарх Филарет будет оставаться явным теневым лидером ПЦУ.

"А вот во второй половине 2019 года его деятельность постепенно пойдет на спад. В итоге, он будет просто доживать свой век. По сути, во второй половине года патриарх Филарет будет выполнять роль английской королевы – он будет в почете, но особенно не будет влиять на процессы. А сейчас пока он остается лидером", - сказал эксперт.

В целом, создание независимой от России поместной православной церкви в Украине было кармической задачей и миссией жизни патриарха Филарета, которую он успешно выполнил, резюмировал Росс.

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