Теневой лидер или английская королева: астролог раскрыл роль патриарха Филарета в ПЦУ

23 января 2019, 06:36

Создание независимой от России поместной православной церкви в Украине было кармической задачей и миссией жизни патриарха Филарета, уверен Влад Росс.

Филарет
Патриарх Филарет / Reuters

Астролог Влад Росс составил астрологический прогноз для почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета, которому 23 января исполняется 90 лет.

"Судя по годовому гороскопу патриарха Филарета, несмотря на то, что предстоятелем ПЦУ стал его ставленник митрополит Епифаний, все равно лидером и руководителем украинской церкви будет оставаться Филарет. Однако следует иметь в виду, что "подчиненный" Филарета митрополит Епифаний – тоже Водолей (родился 3 февраля 1979 года), а это значит, что долго оставаться в подчиненном положении он не будет. Постепенно он начнет отходить от Филарета, выходить на передний план и принимать решения", - отметил Росс в комментарии Главреду.

Читайте такжеВзрывы и аварии: астролог предупредил о месяце катастрофПо словам астролога, на протяжении первого полугодия патриарх Филарет будет оставаться явным теневым лидером ПЦУ.

"А вот во второй половине 2019 года его деятельность постепенно пойдет на спад. В итоге, он будет просто доживать свой век. По сути, во второй половине года патриарх Филарет будет выполнять роль английской королевы – он будет в почете, но особенно не будет влиять на процессы. А сейчас пока он остается лидером", - сказал эксперт.

В целом, создание независимой от России поместной православной церкви в Украине было кармической задачей и миссией жизни патриарха Филарета, которую он успешно выполнил, резюмировал Росс.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
церковь астролог патриарх Филарет Влад Росс астрологический прогноз Митрополит Епифаний ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:15
Эксперт объяснил, почему Путину надо сказать спасибо за Крымский мост
06:58
Газпром хочет Украину поматросить и бросить мнение
06:36
Теневой лидер или английская королева: астролог раскрыл роль патриарха Филарета в ПЦУ
06:15
Снегопады и гололед: синоптики рассказали об опасностях погоды в Киеве 23 января Видео
05:43
Астероид-убийца: стала известна дата апокалипсиса Видео
05:07
Астролог рассказал, когда в январе закончится трагический период Видео
04:29
Оголенные ягодицы и глубокое декольте: Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для журнала Фото
03:51
Соратница Трампа предложила обложить любителей порно налогом
03:05
Месть за Крым: российский публицист рассказал, как из-за слабости Путина РФ теряет Курилы Видео
02:02
Ученый рассказал, как секс влияет на женское здоровье и ум
01:40
Назван продукт, который чаще всего "бодяжат" в Украине Видео
01:17
Эксперт назвал самого неудобного для Путина президента Украины
00:35
Смелый ракурс в откровенном купальнике: Кристина Асмус удивила сеть пикантным фото
22 января, вторник
23:44
Ученые рассказали, как ГМО-продукты влияет на организм человека
23:26
Иерусалимский патриарх вместо встречи с Порошенко принял украинских мирян - бывшая УПЦ МП
23:02
В России задержанный угонщик самолета не смог объяснить свой поступок
22:30
Взрыв в Магнитогорске: экс-депутат Госдумы рассказал о кремлевской террористической организации Видео
22:28
В Сети "всплыло" избиение мужем Собчак Виторганом ее вероятного любовника
22:01
Украина запустит вещание своего канала в Беларуси
21:47
"Алкоголизм и каннибализм": в Харькове пьяные отец с сыном убили и съели бывшего копа
21:24
"Хватит возбуждать": Оля Полякова похвасталась попой в купальнике
20:59
Нападение на офицера полиции в Харькове: появились хорошие новости о состоянии копа Видео
20:34
"Много снега, метели": власти Киева предупредили о серьезном ухудшении погоды Видео
19:58
В Сети опубликовали список номинантов на премию "Оскар-2019"
19:32
"Закон надо принять": Генпрокурор Луценко призвал легализовать проституцию в Украине
19:00
"Камеры, собака": СМИ узнали, как в Крыму охраняют могилу сына Януковича Видео
18:59
Эксперт пояснил, насколько велики шансы на то, что Киев и Москва договорятся по транзиту газа
18:39
Своих не бросаем: Лукашенко через МИД заступился за Настю Рыбку
18:10
Крушение бомбардировщика в России: названы возможные причины катастрофы Видео
18:01
"Водка после пяти литров пива": легенда "Манчестер Юнайтед" рассказал о своих запоях
17:57
В РФ назвали требования к Украине для подписания нового газового контракта
17:35
"Кровавые ссадины, синяки": Светлана Лобода поделилась снимком после концертов в Москве Видео
17:27
На пост президента Украины претендуют еще три кандидата
17:23
Платить либо нет: власти дали разъяснение насчет новых громадных платежек за газ
17:10
В России возросло число жертв крушения ракетоносца Видео
17:02
Вероятный любовник Собчак рассказал о своем разбитом носе
17:01
Снегопады и метели: синоптик пояснила, кому 23 января лучше остаться дома Видео
16:45
Российский пропагандист Соловьев купил еще одну виллу в Италии и автомобиль Maybach Видео
16:36
Выборы-2019: Аваков рассказал, как большинство кандидатов в президенты нарушают закон
16:18
Вспышка кори на Одесчине: расширена зона карантина, число больных серьезно возросло Видео
16:15
"Это будут выборы новой жизни": Кравчук рассказал, кого поддержит на выборах
16:09
Евровидение-2019: стал известен порядок выступления участников нацотбора
16:00
"А вот и он": Анастасия Волочкова рассекретила имя возлюбленного Фото Видео
15:58
Захват пассажирского самолета из Москвы: чем все закончилось Видео
15:37
Путинский пропагандист Киселев проиграл суд на миллионы архитектору своей виллы
15:36
"Шакалята бесхребетные": в Запорожье жестоко избили известного активиста Фото
15:30
Политолог назвал единственное условие прекращения войны на Донбассе Видео
15:29
Нашли замену: стало известно, кто вместо Tayanna будет соревноваться в нацотборе Евровидения-2019 Видео
15:00
"Социальный взрыв, переворот": обозреватель спрогнозировал изменение режима в России Видео
14:57
В УПЦ МП обвинили ПЦУ в новом захвате храма Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять