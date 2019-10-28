Steam умер после объявления распродажи к Хэллоуину 2019

Steam умер после того, как началась распродажа к Хэллоуину 2019.

К 22:00 по киевскому времени многие пользователи начали жаловаться, что у них страницы Steam не открываются. Также не получается пройти регистрацию в Steam: они не могут авторизоваться.

Проблемы начались после того, как стартовала распродажа в Steam, приуроченная к Хэллоуину 2019. Предлагалось большинство игр Steam скачать с 50-процентной скидкой, а то и больше:

Fallout 4: Game of the Year Edition – 60%;

SOMA – 85%;

Vampyr – 66%;

Monster Hunter World – 50%;

Rust – 60%;

Resident Evil 2: Remake – 50%;

Dying Light Enhanced Edition – 70%;

Dead by Daylight – 50%.

Ранее сообщалось, что Фортнайт умер. Геймеры всего мира остались без мегапопулярной игры. Сразу после ивента во всех социальных сетях удалили все публикации о Фортнайт.