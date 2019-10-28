Steam умер после объявления распродажи к Хэллоуину 2019

Предлагалось большинство игр Steam скачать с 50-процентной скидкой.
Steam умер после того, как началась распродажа к Хэллоуину 2019.
К 22:00 по киевскому времени многие пользователи начали жаловаться, что у них страницы Steam не открываются. Также не получается пройти регистрацию в Steam: они не могут авторизоваться.
Проблемы начались после того, как стартовала распродажа в Steam, приуроченная к Хэллоуину 2019. Предлагалось большинство игр Steam скачать с 50-процентной скидкой, а то и больше:
- Fallout 4: Game of the Year Edition – 60%;
- SOMA – 85%;
- Vampyr – 66%;
- Monster Hunter World – 50%;
- Rust – 60%;
- Resident Evil 2: Remake – 50%;
- Dying Light Enhanced Edition – 70%;
- Dead by Daylight – 50%.
Ранее сообщалось, что Фортнайт умер. Геймеры всего мира остались без мегапопулярной игры. Сразу после ивента во всех социальных сетях удалили все публикации о Фортнайт.