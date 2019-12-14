"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные

У Facebook "свистнули" жесткий диск с важными данными / Reuters

У американской корпорации Facebook украли банковские данные 29 тысяч сотрудников - злоумышленники вытащили из авто бухгалтера жесткий диск, на котором они хранились.

Жесткий диск украли 17 ноября, о его пропаже стало известно 20 числа, а сотрудников, чьи данные похитили, начали предупреждать в пятницу, 13 декабря, пишет Bloomberg.

По сведениям агентства, на жестком диске были номера счетов сотрудников Facebook и информация об их зарплате.

Бухгалтер не имел права выносить жесткий диск за пределы офиса, и его наказали - применены дисциплинарные меры, сообщили в пресс-службе Facebook.

Напомним, в начале ноября 2018 года стало известно, что Facebook атаковали хакеры, в результате атаки в свободном доступе оказались личные данные более 250 тысяч пользователей соцсети, из них свыше 40 тысяч - украинцы.