Horizon Zero Dawn: в Сети рассказали, когда игра выйдет на ПК

Horizon Zero Dawn

Эксклюзив Sony, экшн-RPG Horizon Zero Dawn выйдет для персональных компьютеров в течение 2020 года.

Об этом сообщил Джейсон Шрайер из Kotaku со ссылкой на собственные информированные источники. По его словам, этот жест компании Sony - беспрецедентен. Предполагается, что он поможет повысить продажи новейшей консоли PlayStation 5 и в то же время говорит о будущем, когда компания будет чаще отдавать свои релизы на остальные игровые платформы.

Позднее новость подтвердили три отдельных независимых источника, приближенных к разработчикам PlayStation. Предполагатся, что игра появится в Steam и EGS (хотя это решение еще не стопроцентное).

К слову, Horizon Zero Dawn станет едва ли не первым проектом, полностью профинансированным Sony, который выйдет не исключительно на PlayStation (если не считать онлайн-игры вроде EverQuest).

Напомним, ранее студия CD Projekt RED объявила о переносе даты релиза Cyberpunk 2077.