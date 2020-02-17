Украинский шутер Metro Exodus снова продается в Steam

Официальный скриншот Metro Exodus / 4A Games

PC-версия украинской игры Metro: Exodus (Метро: Исход) целый год была эксклюзивом магазина Epic Games Store. Но шутер наконец-то вернулся в Steam (Стим), причем взять его можно со скидкой.

Обычную версию Метро Исход купить можно за 405 гривен. Версия игры со всеми дополнениями обойдется уже в 615 гривен. Но это цены со скидкой в 40 процентов, которая закончится 19 февраля. Затем Metro: Exodus будет стоить 675 гривен в обычной версии и 1025 гривен - со всеми DLC.

Кстати, Deep Silver назвала еще одну операционную систему, на которой выйдет Metro Exodus - Linux.

Страница цены Metro Exodus в Steam / 4A Games

У Metro Exodus DLC всего два. Первое рассказывает печальную историю последних дней Новосибирска, второе концентрируется на попытках американца Сэма вернуться домой в Америку через Владивосток.

Metro Exodus - игра студии 4A Games, которую издала Deep Silver. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором жителям России пришлось уйти жить в метро. История основана на серии книг, которые написал Дмитрий Глуховский.

Также можете взглянуть на красочный трейлер DLC История Сэма.