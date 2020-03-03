В Death Stranding на PC будет антипиратская система защиты с дурной репутацией

Кадр из Death Stranding / Kojima Production

Death Stranding на PC наконец-то получила точную дату выхода, а вместе с ней появились новые подробности издания игры на компьютерах. Но одна из них не самая приятная - в игру установили антипиратскую систему защиты Denuvo.

Решение в каком-то смысле вполне ожидаемое, ведь нынче Denuvo ставят в каждый крупный ПК-релиз. Но система снискала дурную славу из-за того, что слишком сильно истощает ресурсы системы. В результате производительность некоторых игр падает в несколько раз.

Создатели Denuvo изначально утверждали, что систему невозможно взломать. Однако умелые хакеры все-таки нашли к ней подход, пускай и не сразу. Так что теперь между разработчиками Denuvo и пиратами идет постоянная борьба. Первые пытаются усилить защиту, вторые - взломать ее снова.

Denuvo часто убирают из игр после того, как их все-таки взломали, либо просто спустя некоторое время. Яркий пример - студия Capcom, которая убрала систему из Devil May Cry 5 через один месяц после релиза игры.

Так что учтите, что Death Stranding на ПК может подтормаживать как раз из-за Denuvo.

Сообщение со страницы Death Stranding в Steam, что в игре будет Denuvo

Death Stranding дата выхода на PC - 2 июня 2020 года. У Death Stranding системные требования пока не раскрываются. Ранее мы рассказывали, насколько лучше станет Death Stranding ПК.

Death Stranding - трейлер