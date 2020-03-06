Анонсирована новая часть очень страшного хоррора Amnesia

Кадр из Amnesia: Rebirth / Frictional Games

Amnesia - популярная серия хорроров от студии Frictional Games, которая самостоятельно чуть ли не переизобрела жанр. И сейчас разработчики решили вернуться к истокам, потому анонсировали новую часть - Amnesia: Rebirth.

События игры развернутся в той же вселенной, что и Amnesia: The Dark Descent. Вы возьмете на себя роль Таси Трианон, которая оказалась в западне в пустыне Алжира. Теперь ей предстоит столкнуться с жуткими монстрами, которым она ничего не может противопоставить, а также попытаться не сойти с ума и выжить.

Amnesia: Rebirth - трейлер

Игра продолжит традиции, которые заложила оригинальная Амнезия. То есть вам необходимо будет прятаться от врагов и решать многочисленные головоломки, параллельно докапываясь до страшной истины.

Amnesia: Rebirth скриншоты тоже уже есть. Правда, на них не показали ничего особенного.

Кадр из игры Amnesia: Rebirth / Frictional Games

Кадр из игры Amnesia: Rebirth / Frictional Games

Кадр из игры Amnesia: Rebirth / Frictional Games

Кадр из игры Amnesia: Rebirth / Frictional Games

Напоминаем, что Frictional Games сделала только первую часть Амнезии. Хоррором Amnesia: A Machine for Pigs занималась студия The Chinese Room, которую вы можете знать по трогательному симулятору ходьбы Dear Esther.

У Amnesia: Rebirth дата выхода точно не раскрывается. Игра выйдет осенью 2020 года на PC и PS4. Однако Amnesia: Rebirth Steam-страницу уже получила, потому вы можете добавить хоррор в список желаемого.